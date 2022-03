Авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг розкритикувала Путіна та підтримала Україну

Річ у тім, що нещодавно Путін поскаржився на "культуру скасування" і порівняв критику Росії на Заході з недавніми спробами "скасувати" автора книжок про чарівника Гаррі Поттера Джоан Роулінг.

"Нещодавно "скасували" дитячу письменницю Джоан Роулінг за те, що вона — авторка книжок, які розійшлися по світу сотнями мільйонів екземплярів — не догодила шанувальникам так званих ґендерних свобод. Сьогодні намагаються скасувати цілу тисячолітню країну, наш народ", — заявив Путін. .

Таке порівняння письменниці не сподобалося, і вона вирішила відповісти Путіну на своїй сторінці в Twitter.

"Критикою західної культури скасування, гадаю, краще не займатися тим, хто зараз вбиває мирних жителів за їхній опір, або тим, хто садить у в'язницю і труїть отрутою своїх політичних опонентів", — написала Роулінг, прикріпивши до тексту фотографію російського опозиціонера Олексія Навального, якого російська влада нещодавно засудила до дев'яти років колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 1,2 млн рублів. Також у повідомленні Роулінг був хештег "я разом із Україною".

Critiques of Western cancel culture as not best made by those currently slaughtering civilians for crime of resistance, або which jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW