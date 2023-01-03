Б'юті-секрети Камілли: експерти розповіли, що робить королева-консорт, щоб мати молодший вигляд

Про королеву-консорта Каміллу зараз дуже багато говорять. До неї прикута увага публіки, адже вона дружина монарха. Мати гарний вигляд – одне з її основних завдань, як публічної особи.

Б'юті-експерти раніше розповідали про головні секрети догляду за шкірою королеви Камілли.

Дон Етт'юелл, медсестра-косметологиня стверджує, що королева Камілла завжди має бездоганний вигляд, хоча часто буває в дорозі і багато працює, як королівська особа. "Я впевнена, що у неї прекрасний режим догляду за шкірою та шафа, повна надійних косметичних засобів медичного рівня, які допомагають їй позбутися ознак старіння", - заявила пані Дон.

Крім косметичних процедур, експертка зі шкіри переконана, що Камілла дотримується різноманітної та збалансованої дієти, їсть багато продуктів, що уповільнюють процеси старіння організму. Як правило, це фрукти та овочі, багаті на антиоксиданти, щоб запобігти появі зморшок, пише express.co.uk. Це також горіхи, насіння, ягоди та листові зелені овочі. І продукти, багаті на жирні кислоти Омега-3, такі як лосось, сардини, оселедець і скумбрія, що теж запобігають появі ознак старіння.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також велика увага приділяється догляду за шкірою рук та нігтями. Якось сама Каміла розповідала, що в молодості носила накладні нігті. Але зараз, схоже, вона віддає перевагу натуральній і природній довжині. Також вибирає натуральні відтінки лаків для покриття. Експерти з манікюру в Bebeautiful пояснюють, що світліші відтінки, такі як пудрово-рожевий, лососевий і рум'яно-рожевий, можуть надати рукам молодшого вигляду.