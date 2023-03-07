Бабусі з будинку для літніх людей повторили виступ Ріанни на "Супербоулі" і стали зірками Мережі — відео

Ролик із літніми жінками став вірусним.
У лютому Ріанна після тривалої перерви у кар'єрі грандіозно повернулася у світ шоубізнесу, влаштувавши ефектний перфоманс у перерві "Супербоула".
Зірка виконала свої найвідоміші хіти у червоному комбінезоні від бренду Loewe, під яким на ній була червона водолазка та пластикове бандо, що повторювало форму грудей. Виступала Рірі у супроводі балету, який був одягнений у біле вбрання. Шоу дівчини стало неймовірно популярним і його переглянуло на YouTube понад 11 мільйонів глядачів, але популярність "Супербоул" приніс не лише барбадоській зірці, а й милим стареньким з дому для людей похилого віку.
Група жінок, які мешкають у Kentucky Arcadia Senior Living Facility, після виступу Ріанни прославилися у TikTok своїм 12-секундним відео, в якому танцюють та співають, імітуючи виступ співачки.
@arcadiasrlivingbg Наш шоу-шоу > Rihanna's шоу-шоу #seniorlivingcommunity #halftimeshow #SuperBowl #rihanna #fyp ♬ original sound — Brian Esperon
Відео стало вірусним і його переглянуло понад 30 мільйонів людей, тобто більше, ніж виступ самої Ріанни на офіційному каналі Національної футбольної ліги США.
Слава бабусь навіть дійшла до самої Ріани і співачка надіслала їм величезний букет квітів та записку.
Також букет троянд бабусям відправив і Джей Зі, засновник звукозаписної компанії, з якою співпрацює Ріанна.
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