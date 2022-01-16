Бабуся в курсі: принц Гаррі подав судовий позов проти уряду Єлизавети II

Принц Гаррі подав позов про судовий перегляд рішення Міністерства внутрішніх справ, яке забороняло йому особисто оплачувати поліцейську охорону сім'ї під час перебування у Великій Британії.

Повідомляється, що герцог Сассекський, який відмовився від королівських обов'язків у січні 2020 року, хоче привезти зі США свою дружину Меган Маркл, сина Арчі та маленьку дочку Лілібет на святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II, але стверджує, що він та його родина не можуть повернутися тому що це занадто небезпечно. Перший день народження їхньої з Меган доньки Лілібет також співпаде з тими ж вихідними, що святкування ювілею королеви, оскільки 4 червня їй виповниться один рік.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Адвокати принца Гаррі направили до Міністерства внутрішніх справ протокольного листа. Повідомляється, що королева Єлизавета II була заздалегідь повідомлена про рішення Гаррі надіслати листа.

Як пише видання Hello! у заяві законний представник заявив, що Гаррі "вперше запропонував особисто заплатити за охорону поліції Великої Британії для себе та своєї сім'ї у січні 2020 року в Сандрінгемі", але "пропозиція була відхилена". З того часу він знову просив поліцейський захист, який оплачували з його власних кишень, але йому було відмовлено, і тепер він вимагає судового перегляду рішення.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Associated Press

"Велика Британія завжди буде домом принца Гаррі та країною, в якій він хоче, щоб його дружина та діти були у безпеці", — йдеться у заяві законного представника герцога.

Також читайте Анонсовано масштабні заходи на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ

Зазначимо, принц Гаррі є шостим у черзі на престол. Останній візит принца до Великої Британії відбувся в липні 2021 року для відкриття статуї принцеси Діани в Кенсінгтонському палаці. Гаррі стверджує, що того ж дня його безпека була поставлена під загрозу через відсутність поліцейського захисту, коли він залишав благодійний захід, оскільки його переслідували папараці.

Зазначимо, що зараз принц Гаррі та його дружина Меган особисто оплачують послуги приватної команди охорони для своєї сім'ї, проте ця служба безпеки не може забезпечити поліцейський захист, необхідний під час перебування у Великій Британії. За відсутності такого захисту принц Гаррі та його сім'я не можуть повернутись у свій будинок.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

Читайте також: