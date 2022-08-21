Бабусю не чіпатиме: члени британської королівської родини не прочитають мемуари принца Гаррі до їхнього виходу

Як виявилося, не лише шанувальники британської королівської родини з нетерпінням чекають на вихід мемуарів принца Гаррі.

Зміст майбутніх відвертих мемуарів принца Гаррі досі залишається загадкою, зокрема для королівської родини, яка прочитає книгу одночасно з публікою. Більше того, їм не повідомили, коли планують випустити книгу.

Джерела повідомили Daily Mail, що ні принцу Чарльзу, ні принцу Вільяму, ні їхнім адвокатам і радникам не було надано можливості переглянути якісь частини рукопису.

Принц Уельський, як повідомляється, сподівався, що його команді буде відправлено копію книги до її публікації, підтвердили джерела, близькі до королівської родини. Однак інсайдери зазначили, що цього, швидше за все, не станеться.

Гаррі у співавторстві з письменником Дж. Р. Мерінгер, який також написав автобіографію колишнього чемпіона з тенісу Андре Агассі, мабуть, закінчили книгу на початку цього літа, і остаточний рукопис був підписаний юристами, як стало відомо минулого місяця.

Очікується, що книга продемонструє спогади Гаррі про його матір Діану, принцесу Уельську, і про розпад шлюбу його батьків. Те, як будуть зображені інші члени королівської родини, такі як його батько принц Чарльз, його брат принц Вільям і мачуха Камілла, є джерелом багатьох припущень серед коментаторів.

Минулого року принц Гаррі уклав угоду на книгу на майже 20 мільйонів фунтів стерлінгів, незважаючи на неодноразові заклики поважати приватне життя його родини.

З приводу змісту книги є кілька теорій, одна з них полягає в тому, що жодних гострих тем у книжці він торкатися не буде, і, отже, показувати її одному з фігурантів подій просто не має сенсу. На користь цієї теорії говорить репутація видавців мемуарів, які не відрізняються любов'ю до "гарячих" та спірних тем, що потенційно загрожують судовими позовами.

Принц Гаррі, герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Інша ж версія якраз полягає в тому, що видавці сподіваються, що якою б спірною інформація, подана в мемуарах, не була, судове переслідування їм не загрожує, бо королівська родина ніколи не судитиметься з кимось із своїх.

Коли видавництво Penguin оголосило, що отримало права на історію життя Гаррі, в ньому говорилося, що книга розповість про його дитинство в очах громадськості, армійську кар'єру і службу на передовій в Афганістані, а також про одруження з Меган Маркл і батьківство.

Кажуть, що королева була єдиним членом королівської родини, якого герцог Сассекський поінформував про підготовку мемуарів. Також відомо, що Гаррі дуже хоче, щоб книга показала його бабусю у позитивному світлі.

Незалежно від того, чи містить книга сенсаційні одкровення, очікується, що вона буде серйозною та безкомпромісною.

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