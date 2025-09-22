ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Бачився не тільки з королем: стало відомо, кого ще відвідував принц Гаррі під час поїздки до Лондона

Принц Гаррі таємно відвідав ще одного члена королівської родини під час своєї поїздки до Великої Британії цієї осені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі у Лондоні

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Чотириденний візит принца Гаррі до Великої Британії включав возз’єднання з його батьком, королем Чарльзом, після майже дворічної розлуки, а також таємний візит до іншого члена королівської родини.

Журнал People! пише, що під час цієї поїздки Гаррі відвідав Кенсінгтонський палац, щоб особисто висловити свою повагу та співчуття принцу Едуарду, герцогу Кентському, у зв’язку зі смертю його дружини, Кетрін, герцогині Кентської. Вона померла 4 вересня у віці 92 років, а прощання з нею відбулося 16 вересня у Лондоні, його відвідали багато членів сім’ї, зокрема принц та принцеса Уельські та король Чарльз.

Принц Гаррі в Лондоні / © Getty Images

Принц Гаррі в Лондоні / © Getty Images

Нагадаємо, після візиту до Лондона принц Гаррі несподівано відвідав Київ. Герцог прибув на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.

Принц Гаррі в Києві

Принц Гаррі в Києві

Раніше ми писали, де зупинився принц в українській столиці і провів ніч не злякавшись обстрілів з боку Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie