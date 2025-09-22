Бачився не тільки з королем: стало відомо, кого ще відвідував принц Гаррі під час поїздки до Лондона

Принц Гаррі в Лондоні / © Associated Press

Реклама

Чотириденний візит принца Гаррі до Великої Британії включав возз’єднання з його батьком, королем Чарльзом, після майже дворічної розлуки, а також таємний візит до іншого члена королівської родини.

Журнал People! пише, що під час цієї поїздки Гаррі відвідав Кенсінгтонський палац, щоб особисто висловити свою повагу та співчуття принцу Едуарду, герцогу Кентському, у зв’язку зі смертю його дружини, Кетрін, герцогині Кентської. Вона померла 4 вересня у віці 92 років, а прощання з нею відбулося 16 вересня у Лондоні, його відвідали багато членів сім’ї, зокрема принц та принцеса Уельські та король Чарльз.

Принц Гаррі в Лондоні / © Getty Images

Нагадаємо, після візиту до Лондона принц Гаррі несподівано відвідав Київ. Герцог прибув на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.

Реклама

Принц Гаррі в Києві

Раніше ми писали, де зупинився принц в українській столиці і провів ніч не злякавшись обстрілів з боку Росії.