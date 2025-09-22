- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Бачився не тільки з королем: стало відомо, кого ще відвідував принц Гаррі під час поїздки до Лондона
Принц Гаррі таємно відвідав ще одного члена королівської родини під час своєї поїздки до Великої Британії цієї осені.
Чотириденний візит принца Гаррі до Великої Британії включав возз’єднання з його батьком, королем Чарльзом, після майже дворічної розлуки, а також таємний візит до іншого члена королівської родини.
Журнал People! пише, що під час цієї поїздки Гаррі відвідав Кенсінгтонський палац, щоб особисто висловити свою повагу та співчуття принцу Едуарду, герцогу Кентському, у зв’язку зі смертю його дружини, Кетрін, герцогині Кентської. Вона померла 4 вересня у віці 92 років, а прощання з нею відбулося 16 вересня у Лондоні, його відвідали багато членів сім’ї, зокрема принц та принцеса Уельські та король Чарльз.
Нагадаємо, після візиту до Лондона принц Гаррі несподівано відвідав Київ. Герцог прибув на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити «все можливе», щоб допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час трирічної війни з Росією.
