Бадьора і активна: 83-річна принцеса Беатрікс відвідала урочисту церемонію

83-річна принцеса Нідерландів Беатрікс, незважаючи на поважний вік, активна і бадьора, і продовжує брати участь в різних заходах.

Днями Беатрікс була присутня на церемонії відкриття вітряка De Vlijt в Зюйдволді, Дренте. На захід мати короля Віллема-Олександра приїхала в блузі з квітковою вишивкою і чорній накидці зверху, чорних штанах і шкіряних туфлях без підборів. В одній руці у неї була невелика сумка чорного кольору. З прикрас Беатрікс одягла золоте кольє на шию і золотий браслет з каменів, а у вухах у неї виблискували мініатюрні сережки з камінням.

принцеса Беатрікс / Getty Images

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Укладання, як завжди, було традиційним, а макіяж ледь помітним на обличчі. На пальці принцеси виблискувала також каблучка з каменем. Беатрікс прямувала на захід, коли її заскочили фотографи і вітала публіка.

Син принцеси Віллем-Олександр і невістка — королева-консорт Максима також повернулися до активного громадського життя і вже встигли на початку вересня відвідати кілька заходів.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / Getty Images

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