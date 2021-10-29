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Бадьора і в красивій сукні: королева Єлизавета II вийшла на зв'язок із Віндзорського замку

Бадьора і в красивій сукні: королева Єлизавета II вийшла на зв'язок із Віндзорського замку

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II вперше з'явилася на відео після відвідин лікарні короля Едуарда VII минулого тижня.

Єлизавета II вручила Золоту медаль Королеви за поезію 2020 Давиду Костянтину під час віртуальної аудієнції з Віндзорського замку.

У Букінгемському палаці до Девіда приєднався поет-лауреат Саймон Армітідж, який очолює Комітет з поетичних медалей, та офіційно вручив медаль. Премія, яка датується 1933 роком, була заснована дідусем королеви, королем Георгом V і може бути вручена будь-якому поету в межах Співдружності.

Королева мала елегантний вигляд в приголомшливій чорній сукні з квітковим принтом, доповненій намистом із перлів та парою сережок. У неї була гарна зачіска та макіяж на обличчі.

У розмові з Девідом королева сказала: "Я дуже рада, що мені випала можливість побачити вас сьогодні вранці, хоча б таким чином". Нагадаємо, віртуальна зустріч відбулася за кілька днів після того, як Її Величності довелося відмовитися від саміту COP26 у Глазго через рекомендацію її лікарів та деяких проблем зі здоров'ям.

У заяві Букінгемського палацу йдеться: "Слідуючи порадам відпочивати, королева взяла на себе легкі обов'язки у Віндзорському замку. Її Величність з жалем вирішила, що більше не поїде до Глазго для участі у вечірньому прийомі COP26 у понеділок, 1 листопада. Її Величність розчарована тим, що не відвідає прийом, але звернеться до делегатів, що зберуться, через відеозвернення".

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Getty Images

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