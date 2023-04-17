Бадьора та весела: іменинниця королева Маргрете II вітала підданих з балкона

З цього приводу Її Величність возз'єдналася зі своєю сім'єю на балконі палацу Крістіана IX в Амалієнборгу, щоб привітати цього урочистого дня своїх підданих. Це вперше сім'ю бачили разом після операції на спині королеви у лютому.

Королева Маргрете була у блакитному костюмі, що складався з блузи, спідниці середньої довжини та короткого жакета. Її волосся було акуратно прибрано назад, а вбрання вона доповнила блакитними великими сережками та червоним манікюром.

Її сини спадковий принц Фредерік та принц Йоахім також з'явилися зі своїми дружинами кронпринцесою Мері та принцесою Марі та дітьми на балконі.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

В Instagram королівської родини опублікували знімки королеви Маргрете із її родичами. У підписі зазначено:

"Її Величність Королева чотири рази з'являлася на балконі Амалієнборга з нагоди свого 83-річчя. Разом із королівською родиною Її Величність помахала численним присутнім, які підспівували "Сьогодні день народження королеви" у супроводі оркестру Королівської лейб-гвардії".

Нагадаємо, минулого тижня королева вперше з'явилася на публіці після операції на спині і була заскочена з тростиною.