Бадьора, весела і навіть без тростини: королева Єлизавета II провела робочу зустріч у Віндзорі

Королева Єлизавета II повернулася до роботи після того, як провела свій день народження на самоті в замку Сандрінгем.
28 квітня монархиня прийняла у Віндзорі президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружину Паолу Кассіс під час аудієнції. Хоча королева вже кілька місяців ходить із тростиною, під час цієї зустрічі Її Величність, схоже, обходилася без неї.
Одягнена Єлизавета II була в сукню з дрібним квітковим візерунком і фірмове намисто з перлів з трьох ниток, вона усміхалася, потискуючи руки і позуючи для фотографій зі своїми гостями.
На грудях у Її Величності була пришпилена брошка, у вухах — перлинні сережки, а на пальці вона так само носить обручку і заручну каблучку, подаровану їй чоловіком принцом Філіпом.
Нагадаємо, у червні королева Єлизавета ІІ відсвяткує свій платиновий ювілей правління – 70 років на троні. Ювілей відбувся ще 6 лютого, у день, коли монархиня офіційно зійшла на трон, але святкування триватиме від 2 до 5 червня.
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