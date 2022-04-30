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Бадьора, весела і навіть без тростини: королева Єлизавета II провела робочу зустріч у Віндзорі

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Бадьора, весела і навіть без тростини: королева Єлизавета II провела робочу зустріч у Віндзорі

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королева Єлизавета II повернулася до роботи після того, як провела свій день народження на самоті в замку Сандрінгем.

28 квітня монархиня прийняла у Віндзорі президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружину Паолу Кассіс під час аудієнції. Хоча королева вже кілька місяців ходить із тростиною, під час цієї зустрічі Її Величність, схоже, обходилася без неї.

Королева Єлизавета II та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружина Паола Кассіс / © Associated Press
Королева Єлизавета II та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружина Паола Кассіс / Associated Press

Одягнена Єлизавета II була в сукню з дрібним квітковим візерунком і фірмове намисто з перлів з трьох ниток, вона усміхалася, потискуючи руки і позуючи для фотографій зі своїми гостями.

Королева Єлизавета II та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружина Паола Кассіс / © Associated Press
Королева Єлизавета II та президент Швейцарії Ігнаціо Кассіса та його дружина Паола Кассіс / Associated Press

На грудях у Її Величності була пришпилена брошка, у вухах — перлинні сережки, а на пальці вона так само носить обручку і заручну каблучку, подаровану їй чоловіком принцом Філіпом.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Associated Press

Нагадаємо, у червні королева Єлизавета ІІ відсвяткує свій платиновий ювілей правління – 70 років на троні. Ювілей відбувся ще 6 лютого, у день, коли монархиня офіційно зійшла на трон, але святкування триватиме від 2 до 5 червня.

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