Бадьорий і веселий: король Чарльз III з'явився перед камерами у Букінгемському палаці

Король Чарльз III продовжує виконувати свої конституційні обов'язки навіть під час лікування раку.

У середу 75-річний монарх прийняв у Букінгемському палаці баронесу Шотландію Астал, генерального секретаря Співдружності. Це була приватна аудієнція, під час якої Чарльз, очевидно, багато жартував, оскільки на фотографіях він усміхається і явно перебуває в піднесеному настрої.

Король Чарльз III з генеральним секретарем Співдружності баронесою Шотландією Астал / Фото: Associated Press

Король був одягнений у темно-синьому костюмі у смужку, білій сорочці та синій краватці у принт, а взутий у чорні туфлі. Його гостя була в гарній сукні з квітковою вишивкою на подолі та нюдових туфлях із золотими пряжками на підборах.

Король Чарльз III з генеральним секретарем Співдружності баронесою Шотландією Астал / Фото: Associated Press

Король Чарльз III не приєднався до членів своєї сім'ї на службі на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві у понеділок, оскільки за рекомендацією лікарів утримується від публічних заходів, де багато людей з міркувань безпеки.

Король Чарльз III з генеральним секретарем Співдружності баронесою Шотландією Астал / Фото: Associated Press

На службі багато хто помітив, що принц Вільям люб'язно розмовляв з королевою Каміллою, а експерт з мови тіла розкрив цікавий момент, спостерігаючи за їхнім теплим спілкуванням.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Читайте також: