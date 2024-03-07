Бадьорий і веселий: король Чарльз провів кілька аудієнцій у Букінгемському палаці

Король Чарльз III продовжує перебувати у Лондоні, виконуючи свої королівські обов'язки.

Незважаючи на лікування від раку, британський король проводить деякі аудієнції особисто. Сьогодні він зустрівся з Верховним комісаром Ямайки Олександром Вільямсом та Керол Вотсон-Вільямс у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III з Олександром Вільямсом та Керол Вотсон-Вільямс / Фото: Associated Press

На зустріч король прибув у світло-сірому костюмі, білій сорочці та чорних туфлях. Монарх перебував у чудовому настрої та багато усміхався.

Король Чарльз III з Олександром Вільямсом / Фото: Associated Press

Чарльз зустрівся з послом Мавританії Самба Мамаду, який вручив вірчі грамоти британському королю під час приватної аудієнції в Букінгемському палаці.

Король Чарльз III із Самба Мамаду / Фото: Associated Press

Також Чарльз провів онлайн-зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За часів пандемії коронавірусу такі відеоаудієнції часто проводила мати Чарльза – королева Єлизавета ІІ.

Король Чарльз III та Джастін Трюдо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, дружина короля — королева Камілла — зараз перебуває у відпустці.

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