Бадьорий і веселий: король Чарльз провів кілька аудієнцій у Букінгемському палаці

Король Чарльз III продовжує перебувати у Лондоні, виконуючи свої королівські обов'язки.
Незважаючи на лікування від раку, британський король проводить деякі аудієнції особисто. Сьогодні він зустрівся з Верховним комісаром Ямайки Олександром Вільямсом та Керол Вотсон-Вільямс у Букінгемському палаці.
На зустріч король прибув у світло-сірому костюмі, білій сорочці та чорних туфлях. Монарх перебував у чудовому настрої та багато усміхався.
Чарльз зустрівся з послом Мавританії Самба Мамаду, який вручив вірчі грамоти британському королю під час приватної аудієнції в Букінгемському палаці.
Також Чарльз провів онлайн-зустріч із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. За часів пандемії коронавірусу такі відеоаудієнції часто проводила мати Чарльза – королева Єлизавета ІІ.
Нагадаємо, дружина короля — королева Камілла — зараз перебуває у відпустці.
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