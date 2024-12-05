Багато вогників, ялинок та іграшок: Джилл Байден востаннє прикрасила Білий дім до Різдва

Резиденцію президента Америки цього року прикрасили дуже яскраво.

За традицією перша леді Америки має прикрасити Білий дім до різдвяних свят. Тому щороку дружина президента вигадує нову тему для декорування безлічі залів резиденції.

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Цього року 73-річна Джилл Байден робила це востаннє, оскільки термін її чоловіка на посаді президента добігає кінця. Нинішня тема – "Сезон миру і світла" і декор повністю відповідає їй: Джилл використала тисячі мерехтливих вогнів і паперових голубів, що ширяють у повітрі.

"Відзначаючи наш останній святковий сезон тут, у Білому домі, ми керуємося цінностями, які ми вважаємо священними: вірою, сім'єю, служінням нашій країні, добротою до наших сусідів та силою спільноти та зв'язку. Для нас було честю служити вашим президентом та першою леді. Ми сподіваємося, що нація буде благословенна миром і світлом святкового сезону. Бажаємо вам веселого Різдва та щасливих свят", — йдеться у заяві пари.

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Кожна кімната та елемент дизайну у святковій експозиції Білого дому пронизані атмосферою спокою та світла святкового сезону. Прикрашали їх понад 300 волонтерів та співробітників резиденції.

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Джилл Байден прикрасила Білий дім / Фото: Associated Press

Минулого тижня Джилл Байден зустріла офіційну ялинку цього року, яку до Білого дому привезли з різдвяної ферми Картнера у Північній Кароліні.

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