Багато жартувала і розрізала торт мечем: Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7

95-річна королева стала зіркою вечора.
Королева Єлизавета II у супроводі принца Уельського, герцогині Корнуольської, а також герцога і герцогині Кембриджських з'явилася на вечірньому заході для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Захід проводився в межах проєкту "Едем" в Сент-Остеллі.
На захід монарх прийшла в красивій молочній сукні з квітковим малюнком, яку вона поєднала з чорною сумкою улюбленої моделі від британського бренду Launer, туфлями на низьких підборах і білими рукавичками.
З прикрас Її Величність вибрала перлове намисто з трьох ниток, а також сережки та золоту брошку у вигляді колосків проса, яка складається з 11 діамантів грушоподібної форми і золота. Прикрасу подарував королеві президент Ботсвани Фестус Могає під час зустрічі глав урядів Співдружності 2007 року.
На заході королева багато усміхалася і жартувала. Під час фотосесії з главами держав вона, побачивши кам'яні обличчя політиків, сказала: "Ви повинні мати такий вигляд, ніби вам це подобається?". Після цієї фрази усі моментально почали сміятися, через що світлини вийшли живими.
'Are you supposed to look as if you are enjoying yourselves?' — the Queen makes the leaders laugh tonight, taking centre stage pic.twitter.com/5KvwzKh6g0— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) June 11, 2021
Також монарха попросили розрізати святковий торт, але не звичайним чином, а за допомогою меча лорда-лейтенанта Корнуолла. Вона не розгубилася і відрізала практично ідеальний шматок. Трохи їй допомогла в цьому завданні герцогиня Камілла.
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