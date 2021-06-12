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Багато жартувала і розрізала торт мечем: Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7

Багато жартувала і розрізала торт мечем: Королева Єлизавета II зустрілася з лідерами G7

Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press

95-річна королева стала зіркою вечора.

Королева Єлизавета II у супроводі принца Уельського, герцогині Корнуольської, а також герцога і герцогині Кембриджських з'явилася на вечірньому заході для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Захід проводився в межах проєкту "Едем" в Сент-Остеллі.

Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press

На захід монарх прийшла в красивій молочній сукні з квітковим малюнком, яку вона поєднала з чорною сумкою улюбленої моделі від британського бренду Launer, туфлями на низьких підборах і білими рукавичками.

Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press

З прикрас Її Величність вибрала перлове намисто з трьох ниток, а також сережки та золоту брошку у вигляді колосків проса, яка складається з 11 діамантів грушоподібної форми і золота. Прикрасу подарував королеві президент Ботсвани Фестус Могає під час зустрічі глав урядів Співдружності 2007 року.

Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press

На заході королева багато усміхалася і жартувала. Під час фотосесії з главами держав вона, побачивши кам'яні обличчя політиків, сказала: "Ви повинні мати такий вигляд, ніби вам це подобається?". Після цієї фрази усі моментально почали сміятися, через що світлини вийшли живими.

Також монарха попросили розрізати святковий торт, але не звичайним чином, а за допомогою меча лорда-лейтенанта Корнуолла. Вона не розгубилася і відрізала практично ідеальний шматок. Трохи їй допомогла в цьому завданні герцогиня Камілла.

Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / © Associated Press
Королева Єлизавета II на саміті G7 / Associated Press

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