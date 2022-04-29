Багатодітна мати та впливова політикиня: хто така Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії

Протягом багатьох років вона широко відома своїми прогресивними поглядами, серед яких рівність статей, боротьба зі зміною клімату, підтримка жінок.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн від початку повномасштабної війни в Україні активно підтримує нашу країну та її європейський курс, також вона стала першою високопоставленою європейською політикинею, яка від моменту різанини у Бучі відвідала місця злочинів російської армії.

"Сьогодні Європейський Союз і Україна вже ближче, ніж будь-коли раніше. Попереду ще довгий шлях. Ми маємо закінчити цю війну. І ми маємо говорити про наступні кроки", - сказала в одному з інтерв'ю фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

Особисте життя

Урсула Гертруда народилася 1958 року в заможній сім'ї, її батько був високопосадовцем і політиком партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини, а також прем'єр-міністром Нижньої Саксонії. Мати мала докторський ступінь в університеті. Урсула здобула чудову освіту в приватній школі для дітей дипломатів та чиновників ЄС, вільно говорила окрім німецької мови також французькою та англійською.

Після закінчення школи вступила до університету Геттінгена, де вивчала економіку. 1978 року відвідувала заняття у Лондонській школі економіки та політичних наук. У Велику Британію дівчина змушена була переїхати через погрози "Фракції Червоної армії" - ліворадикальної терористичної організації, з боку якої надходили погрози про її викрадення як доньки впливового політика. У Лондоні Урсула змінила ім'я на Роуз Ладсон та жила під захистом Скотланд-Ярду. У Німеччину дівчина повернулася 1979-го, але ще кілька років жила під охороною, побоюючись нападу.

Через рік після повернення додому Урсула вирішила отримати ще одну спеціалізацію та вступила до Ганноверської медичної школи. 1987 року вона отримала медичну ліцензію, завдяки якій працювала асистенткою лікаря в гінекологічному відділенні клініки, але на цьому не зупинялася і закінчила докторантуру, отримавши ступінь доктора медицини 1991 року.

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

Урсула також багатодітна мати і під час навчання та роботи вона встигала й виховувати дітей. Чоловік нинішньої очільниці Єврокомісії – Гайко фон дер Ляєн – аристократ, професор медицини та генеральний директор медичної інженерної компанії. У середині 90-х років вона мешкала в США, поки її чоловік викладав у Стенфордському університеті і була домогосподаркою, дбала про своїх дітей, яких на той момент у них з чоловіком було п'ятеро. Загалом у пари семеро дітей: Девід Ехтер, Софі Шарлотта, Марія Доната, близнючки Вікторія Урсула та Йоганна Гертруда, Егмонт Ульріх та Грація Діотіма.

Урсула фон дер Ляєн з чоловіком / Associated Press

Урсула фон дер Ляєн з чоловіком / Associated Press

Політика

Від 90-х Урсула почала пробувати себе в політиці. Спершу вона приєдналася до партії ХДС, де стала активною учасницею. На початку 2000-х років була обрана до парламенту Нижньої Саксонії. Від 2003 до 2005-х обіймала посаду міністерки із соціальних питань, справ жінок, сім'ї та здоров'я. 2005 року отримала посаду федерального міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок і молоді в кабінеті Ангели Меркель.

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

На федеральних виборах 2009 року фон дер Ляєн обрали до бундестагу і після цього вона обіймала ще не одну значущу посаду, проте її прорив стався 2013 року, після призначення міністеркою оборони Німеччини. Це було історичне призначення, оскільки за всю історію країни жінка на цій посаді була вперше. Однак фон дер Ляєн довелося нелегко. Вона спробувала по-своєму реформувати бундесвер, але це не вийшло. Через рік, була опублікована розгромна доповідь про занепад бундесверу - порушення під час фінансуванні програм закупівель озброєння, падінні дисципліни та упадницькому стані бойової техніки. Таким чином, ця жінка буквально розділила німецьке суспільство на тих, хто її любив та ненавидів.

2019 року Урсула фон дер Ляєн обіймає посаду президентки Європейської комісії і теж стає першою жінкою на цій посаді.

Скандал зі стільцем

Протягом усієї своєї кар'єри політикиня намагалася боротися з дискримінацією жінок та виступала за рівність статей, проте 2021 року сама стала жертвою подібної ситуації. Під час зустрічі найвищих чиновників ЄС із президентом Туреччини, голові Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн не знайшлося місця поруч із Реджепом Ердоганом. На зустрічі був присутній також голова Європейської ради Шарль Мішель, він зайняв місце навпроти Ердогана, поруч із прапорами ЄС та Туреччини, але для голови Єврокомісії стільця не поставили, тому вона, постоявши розгублено посеред зали, змушена була сісти на диван, що стояв осторонь чоловіків.

Скандал одразу ж назвали "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара і Брюссель спробували виправдовуватися і покласти провину за те, що сталося одне на одного, але сама фон дер Ляєн вважає, що якби вона була чоловіком у штанах і краватці, такого не сталося б.

Позиція щодо України

Після початку війни в Україні 2014 року позиція Урсули фон дер Ляєн була не на користь нашої країни. Вона виступала проти постачання зброї в Україну, наголошуючи, що Європі необхідно зберігати єдність і вести дипломатичну політику з Росією, адже на відміну від Іраку, тут можна досягти результату за столом переговорів, а не зброї. Також вона заявляла, що надання українцям зброї для самозахисту може мати непередбачені та фатальні наслідки та спровокувати Кремль.

Проте після 24 лютого, коли Росія розгорнула на території України повномасштабну війну, почала бомбардування наших міст, вбивати невинне населення, ґвалтувати дітей та жінок, риторика фон дер Ляєн різко змінилася.

"Я не роблю відмінностей між важкою та легкою зброєю. Україна має отримати все, що їй потрібно для захисту, і те, з чим вона може поводитися", - сказала вона в інтерв'ю Bild.

Також чиновниця відвідала Бучу, в якій армія РФ здійснила геноцид мирного населення та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

Стиль

Щодо вбрань 63-річної політикині, то вони завжди скромні, лаконічні. Вона носить укорочені жакети, блузи, білі сорочки, класичні штани в основному чорного кольору та спідниці до колін або міді. У взутті вона віддає перевагу чорним туфлям на середньому стійкому підборі або ботильйонам.

Урсула фон дер Ляєн / Associated Press

Також у голови Єврокомісії практично завжди однакове укладання та мінімум макіяжу на обличчі.

Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

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