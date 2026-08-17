Багатомільйонні статки принцеси Анни: звідки у дочки королеви Єлизавети II такі багатства

Принцеса Анна / © Getty Images

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За деякими оцінками, статки принцеси Анни становлять від 15 до 20 мільйонів фунтів стерлінгів, а цінна нерухомість і колекція ювелірних прикрас складають істотну частину її багатства.

Хоча принцеса Анна не має доходу, порівнянного з герцогствами Ланкастер або Корнуолл, як у короля Чарльза чи принца Вільяма, нестачі грошей вона не має. Значну частину цієї суми становлять нерухомість і коштовності, але є один особливо важливий актив: Геткомб-Парк - величезний маєток, який її мати купила для неї 1976 року і який майже через півстоліття залишається її резиденцією і одним з найцінніших володінь, пише vanitatis.

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Геткомб-парк / © Getty Images

За даними видання королева Єлизавета II придбала цей маєток 1976 року для своєї доньки та її тодішнього чоловіка, Марка Філліпса. Хоча офіційна ціна ніколи не розголошувалась, за різними оцінками, сума угоди на той момент складала від 500 000 до 750 000 фунтів стерлінгів. Однак його нинішня вартість значно вища. Маєток оцінюється приблизно в шість мільйонів фунтів стерлінгів, хоча деякі оцінки вказують на ще більші цифри.

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Маєток займає приблизно 295 гектарів і включає сільськогосподарські угіддя, лісові масиви та різні споруди, крім головного будинку, який є пам'яткою архітектури II категорії, тобто перебуває під охороною завдяки своїй особливій архітектурній або історичній значущості.

Геткомб-парк / © Getty Images

Гаткомб-парк - це не просто резиденція принцеси. Єдина дочка королеви Єлизавети II завжди хотіла, щоб маєток приносив необхідний дохід для її утримання. Тому маєток функціонує як ферма і протягом десятиліть тісно пов'язаний зі світом кінного спорту — пристрастю, яку вона поділяє зі своєю дочкою Зарою Тіндалл.

Також у принцеси Анни є особиста колекція прикрас. За даними експертів, вона може досягати п'яти мільйонів євро, враховуючи безліч предметів, отриманих принцесою в подарунок протягом усього життя.

Принцеса Анна / © Associated Press

До цього необхідно додати активи, отримані принцесою Анною після смерті її матері королеви Єлизавети II у вересні 2022 року і після смерті її батька принца Філіпа роком раніше. Заповіти монарха та її чоловіка залишаються засекреченими, як це заведено в британській королівській родині, тому неможливо точно дізнатися, яку суму успадкував кожен із їхніх дітей.

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