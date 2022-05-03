Бал Інституту костюма Met Gala: історія найрозкішнішого благодійного заходу Нью-Йорка

Першого понеділка травня в Нью-Йорку традиційно відбувся Met Gala — головний благодійний вечір року, присвячений моді. Цьогорічна тема заходу "В Америці: антологія моди".

Met Gala — щорічний захід, який збирає навколо себе мільйони захоплених поглядів публіки в усьому світі через негласну назву "Оскара" у світі моди. Гості традиційно приходять на нього в яскравому кутюрному вбранні — справжніх витворах мистецтва.

Про Met Gala завжди так часто говорять, захоплюються гостями, вбраннями та макіяжами, тому ми вирішили докладніше розповісти, що це за захід, чому він важливий для американців і як став головною модною подією року.

Селін Діон на Met Gala 2019 / Getty Images

Заснований Met Gala 1948 року модною публіцисткою Елеонорою Ламберт для збору коштів для недавно заснованого Інституту костюма в Метрополітен-музеї. Першим заходом була галавечеря, і квиток на неї коштував 50 доларів, а сам захід проводився у грудні. Протягом кількох десятиліть Met Gala був одним із багатьох досить стандартних благодійних подій, яку відвідували представники вищого товариства Нью-Йорка, як престижну гламурну вечірку, що носила негласну назву "події року".

Проте на самому початку свого існування в Метрополітен-музеї благодійна вечеря не проводилася, а її локаціями виступали відомі майданчики Нью-Йорка, серед яких були Центральний парк, готель Waldorf Astoria, нічний клуб Rainbow Room.

Історичним для Met Gala став 1960 рік, адже вперше захід відбувся у Великому голі Метрополітен-музею, який прикрашали скульптури в єгипетському стилі. Гості приходили на вечір у розкішних дорогих вбраннях, хутрі та, звичайно ж, діамантах.

Ще один переломний момент в історії Met Gala настав 1972 року, коли спеціальним консультантом Інституту костюма була назначена Діана Вріланд – дуже впливова франко-американська оглядачка та редакторка у галузі моди. Вона співпрацювала з такими популярними виданнями, як Harper's Bazaar та Vogue. Саме під її крилом Met Gala отримав більше сміливості і вийшов за межі звичайної благодійної вечері. Багато чого з того, що Діана вигадала на початку своєї роботи з цим заходом, працює і зараз. Зокрема, вона стала залучати до події своїх знаменитих друзів, серед яких були експерша леді США Жаклін Кеннеді Онассіс та дружина американського письменника Крістофера Баклі Пет Баклі.

Діана Вріланд та Ів Сен-Лоран, 1983 рік / Associated Press

Від 1973 року, розкішні вечірки Met Gala стають тематичними. Перша була присвячена культовому іспанському дизайнеру Крістобалю Баленсіазі та називалася "Світ Баленсіаги". Саме Вріланд зробила захід не просто світською вечерею, а подією, про яку говорили та мріяли. Гості Met Gala відтепер мали пройтись величезним залом мезею,та продемонструвати, таким чином, своє вбрання. Також було значно розширено список запрошених гостей, і тепер він складався не лише зі світських осіб, нью-йоркських мільйонерів та аристократів, а й із голлівудських зірок, серед яких була Шер, Дайана Росс та Мік Джаггер.

Під керівництвом Вріланд захід почав набувати форми найбільшої модної вечірки року. 1989 року Діана Вріланд померла від серцевого нападу у віці 85 років і її місце, правда не одразу, а аж 1995 року, зайняла журналістка і головна редакторка Vogue Анна Вінтур. Далі історія Met Gala набула того вигляду, в якому ми знаємо її зараз і встановила чіткі та жорсткі правила, яких повинні дотримуватися всі гості.

Анна Вінтур на Met Gala 2022 / Associated Press

Анна обмежила список гостей галавечора до 650-700 осіб, дату самого заходу було перенесено з грудня на перший понеділок травня. Також значно зросли ціни на квитки, адже якщо у перші роки після заснування заходу вони коштували 50 доларів, у 70-80-х близько 1000 доларів, наприкінці 90-х років ціна зросла до 2000 доларів та з кожним роком лише збільшувалася. Оскільки з роками також зростала популярність самого заходу і на ньому з'являлися найзнаменитіші зірки свого часу, то в 2010 роках квиток на Met Gala коштував 25 тисяч доларів, а стіл на 10 людей можна було купити за 250 тисяч доларів.

Як правило, дизайнери купують столи та заповнюють їх знаменитостями, яких одягають для цього заходу. Проте не варто думати, що будь-який охочий мільйонер там може з'явитися, оскільки список гостей особисто затверджує сама Анна Вінтур. Не рідкісні випадки, коли редакторка Vogue відмовляла іменитим гостям і компаніям у присуді на Met Gala, оскільки на її думку вони не відповідали її стандартам.

Кеті Перрі на Met Gala 2019 / Associated Press

Можливо, саме через таку розбірливість цей бал костюма став настільки ексклюзивним, унікальним та обговорюваним, а його гості радісно віддають величезні суми за квитки, щоби побувати там. 2013 року на цьому галавечорі було зібрано 9 мільйонів доларів, а у 2014-му – 12 мільйонів доларів, у 2019-му рекордні 15 мільйонів доларів. На сьогоднішні Met Gala залишається одним із найбільших благодійних заходів у Нью-Йорку, адже за роки свого існування зібрав для Інституту костюма близько 200 мільйонів доларів.

Тесса Томпсон на Met Gala 2022 / Associated Press

Дав Кемерон на Met Gala 2022 / Associated Press

Джессіка Честейн на Met Gala 2022 / Associated Press

Тейлор Гілл на Met Gala 2022 / Associated Press

Жасмин Тукс на Met Gala 2022 / Associated Press

Піт Девідсон і Кім Кардашян на Met Gala 2022 / Associated Press

Лілі Джеймс на Met Gala 2022 / Associated Press

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