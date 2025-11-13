Балет у палаці: королева Камілла вітала гостей на світському прийомі

Королева Камілла / © Associated Press

Реклама

Її Величність королева Камілла, як покровителька Англійського національного балету, була зображена поруч із Сангеун Лі, яка виступає під час прийому з персоналом, танцюристами та шанувальниками, присвяченого 75-річчю трупи та покликаної відзначити її спадщину, інноваційне створення нових творів, а також програму навчання та взаємодії.

Прийом відбувся 12 листопада у Букінгемському палаці в Лондоні.

Королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Associated Press

Королева з’явилася на заході у синій сукні від Anna Valentine і взула чорні високі замшеві чоботи Russell and Bromley. До сукні вона прикріпила тематичну брошку-балерину від Van Cleef & Arpels, а також одягла свою нову прикрасу з переплетеними серцями, усипаними діамантами, перлинні сережки-висячки та свій улюблений вінтажний браслет Alhambra з 18-каратного жовтого золота з агатом Van Cleef & Arpel. Лаконічна зачіска та макіяж завершували лук Камілли.

Реклама

Королева Камілла на приймі в Букінгемському палаці / © Getty Images

Нагадаємо, днями королева також збирала гостей на прийомі у Кларенс-гаусі. Серед гостей заходу була помічена голлівудська акторка та продюсерка Сара Джесіка-Паркер.