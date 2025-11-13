- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Балет у палаці: королева Камілла вітала гостей на світському прийомі
Королева Камілла приїхала до Букінгемського палацу на захід.
Її Величність королева Камілла, як покровителька Англійського національного балету, була зображена поруч із Сангеун Лі, яка виступає під час прийому з персоналом, танцюристами та шанувальниками, присвяченого 75-річчю трупи та покликаної відзначити її спадщину, інноваційне створення нових творів, а також програму навчання та взаємодії.
Прийом відбувся 12 листопада у Букінгемському палаці в Лондоні.
Королева з’явилася на заході у синій сукні від Anna Valentine і взула чорні високі замшеві чоботи Russell and Bromley. До сукні вона прикріпила тематичну брошку-балерину від Van Cleef & Arpels, а також одягла свою нову прикрасу з переплетеними серцями, усипаними діамантами, перлинні сережки-висячки та свій улюблений вінтажний браслет Alhambra з 18-каратного жовтого золота з агатом Van Cleef & Arpel. Лаконічна зачіска та макіяж завершували лук Камілли.
Нагадаємо, днями королева також збирала гостей на прийомі у Кларенс-гаусі. Серед гостей заходу була помічена голлівудська акторка та продюсерка Сара Джесіка-Паркер.