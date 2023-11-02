"Він залишається чудовим симбіозом фізики та мистецтва": Катерина Кухар розповіла про балет під час війни

Вчора, 1 листопада, був Всесвітній день балету. Із цієї нагоди ми поспілкувались із керівницею Київського державного фахового хореографічного коледжу (KSBC) Катериною Кухар і його викладачками – Зоєю Долгіх та Любов’ю Ятченко.

Героїні нашого матеріалу розповіли про балетне мистецтво в умовах війни.

Катерина Кухар, керівниця KSBC

Незважаючи на війну, балет залишається популярним. Тому що він і досі залишається справжнім швидкісним соціальним ліфтом для багатьох дітей, як в Україні, так й за кордоном. Особливо зараз зірковий час для хлопців, у світі є великий попит саме на чоловічий балет у всіх країнах світу й це їм дає великі перспективи розвитку. Для дівчат у будь-якому випадку балет це – апломб, осанка та грація.

У коледжі навчається майбутня еліта нації, що вже через 5-10 років представлятиме Україну у світі. Це не просто артисти, це культурні дипломати, що мають на найвищому рівні розповісти про Україну представникам влади інших країн, послам, королівським сім’ям.

Катерина Кухар/Фото Дмитра Шеремети

Цю еліту ми намагаємось підтримувати, розвивати. Цього року вперше в історії коледжу усім хлопцям, які до нас прийшли, а також перспективним та завзятим у навчанні, виплачується помісячна стипендія.

Балет й досі залишається чудовим симбіозом фізики та мистецтва. Наші хлопці найсильніші, вони можуть годинами носити дівчат по сцені. Й робити це з легкістю. Навіть війна нам не завадить у своїх стінах виховувати дисциплінованих та гармонійних особистостей. Фізичне навантаження завжди відволікало дітей від хибних думок і марнування часу. Особливо балет, бо діти зосереджені не на дурницях, а на самовдосконаленні і перемогах над собою та у конкурсах.

Катерина Кухар/Фото Дмитра Шеремети

Тому ми намагаємось навіть під час війни давати їм можливість виходити на сцену. Вони танцюють в театрах, беруть участь у конкурсах та завойовують призові місця, незважаючи на безсонні ночі через повітряні тривоги.

Кілька років тому ніхто навіть усвідомити не міг, що війна стане для нас буденним. Що ми навчимося вірити щодня у ЗСУ і дякувати їм за наше життя та спокій.

Катерина Кухар/Фото Дмитра Шеремети

Зоя Долгіх, педагогиня-хореографиня KSBC

На жаль, війна стала невід'ємною частиною нашого життя. Всі, хто працює в коледжі, не шукаютю виправдань, не відмовляються від своєї мистецької і викладацької місії. Навпаки, ми намагаємось продовжувати розвивати свою країну через викладацьку діяльність. Навіть під час війни діти, які обирають балет як своє покликання, повинні мати можливість отримати професійну освіту у цій галузі. Тому працюємо так, як до війни, все робимо за графіком.

Зоя Долгіх/Фото Ксенії Твердохліб

Війна закінчиться, а знання й вміння залишаться з дітьми.

Звичайно балетне мистецтво досить важке, особливо тяжко, коли тривоги, ночі без сну, але навіть після безсонних ночей, тривожних днів, коли урок зриває сирена, діти беруть себе в руки й продовжують працювати. Така сила духу, працьовитість виховує їх й робить непереможними.

Зоя Долгіх/Фото Ксенії Твердохліб

Зоя Долгіх/Фото Ксенії Твердохліб

Любов Ятченко, педагогиня-хореографиня KSBC

Мистецтво не знає війни, умови можуть змінюватися, але наше покликання залишається стійким.

Робота з дітьми продовжується навіть під час війни, відповідальність за дітей й їхнє вміння залишаються, а от умови, на жаль, дуже важкі. Війна вносить свої корективи, але ми робимо все за навчальним планом.

Любов Ятченко/Фото Дмитра Шеремети

Минулий навчальний рік був надскладним. Працювати в умовах постійних сирен було неймовірно важко. Все швидко: розпочалися пари, тільки-но розігріли м’язи, виє сирена, вони перевдягаються, біжать вниз до бомбосховища, загроза минула, швидко знову вверх, вдягають знову балетне й починають працювати в залі… Цього навчального року поки сирен менше й працювати легше.

Любов Ятченко/Фото Дмитра Шеремети

Проте, незважаючи на війну, діти продовжують розвиватись як до війни. Ми програму опановуємо по графіку, діти виходять на сцену в театрах. Зараз працюємо над виставою "Коппелія", яку презентуємо вже у грудні.

Любов Ятченко/Фото Дмитра Шеремети

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