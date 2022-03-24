Бандурист Ярослав Джусь презентував фільм "Fairytale" about the WAR про війну Росії в Україні

Бандурист Ярослав Джусь презентував фільм "Fairytale" about the WAR про війну Росії в Україні

У стрічці зібрані факти і докази російської агресії в Україні.

У Мережі з'явився фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну. У ньому зібрані факти і докази агресії РФ в Україні.

Сценаристом, режисером монтажу, закадровим голосом та продюсером фільму виступив бандурист, композитор, засновник проєкту розвитку сучасної бандури Bandura Style та гурту "Шпилясті кобзарі" – Ярослав Джусь.

Стрічка створена на перетині документалістики та художнього кіно з повноцінною сюжетною лінією та без сухого викладу фактів.

Творець фільму – Ярослав Джусь – зазначив, що "Fairytale" about the WAR призначений для українців, росіян та світової спільноти.

Своїм фільмом він хоче показати всім масштабні жахіття, трагічні події і злочини російських окупантів на українській землі та проти українців.

"Матеріал поданий у природній для росіян саркастичній та цинічній формі, із доказами воєнних злочинів РФ та запитаннями, спрямованими на те, щоб посіяти сумніви: а чи справді вони прийшли когось "рятувати"? (Ні)", - говорить Ярослав.

Для українців стрічка має стати мотиваційною та натхненною. У фільмі присутній гумор, сарказм, а також висвітлені успіхи українських захисників.

"Для іноземців фільм стане доказовим фактажем в оповідальній формі про ситуацію останніх тижнів війни в Україні, про поразки російських окупантів та закриття РФ від світу", - додав Джусь.

Наприкінці фільму Ярослав підтримав всіх українців.

"Любі українці, ми всі зараз одна велика родина. Кожен допомагає, чим може, на своєму фронті. Тероборона просто шалені, завзятті, вмотивовані, згуртовані. Цивільні – розвозять, готують, волонтерять, допомагають, воюють інформаційно.

Нашим воїнам тричі: "Слава!" Ви гордість нації. Разом – ми сила! Слава ЗСУ! Слава Україні!" – сказав бандурист.

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