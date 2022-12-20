Банк Англії показав дизайн банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ

Банк Англії показав, який вигляд матимуть банкноти з портретом короля Чарльза III, який уперше з'явиться на банкнотах у Великій Британії.

Згідно з повідомленням Банку Англії, банкноти 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів мають надійти в обіг у середині 2024 року, і в іншому вони не змінилися порівняно з дизайном, який використовувався для покійної королеви Єлизавети II.

Чарльз також є другим монархом — і першим королем — зображеним на банкноті Банку Англії після його матері, яка вперше з'явилася на банкноті 1960 року.

Усі полімерні банкноти з портретом королеви Єлизавети II залишаються законним платіжним засобом і населення Великої Британії може продовжувати використовувати їх у звичайному режимі, йдеться у повідомленні Банку Англії. Портрет короля також не зображений на банкнотах Шотландії чи Північної Ірландії.

#DYK bank notes є relatively recent invention?



British Sovereign був тільки been featured on British bank notas since 1960, making His Majesty just the second Monarch — and the first King — to appear on currency in this way. https://t.co/SyFn0Si5Qo — The Royal Family (@RoyalFamily) December 20, 2022

Раніше ми показували, який вигляд мають монети із зображенням портрета Чарльза, які поступово замінять монети із портретом покійної королеви Єлизавети.

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