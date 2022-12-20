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Банк Англії показав дизайн банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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42
Час на прочитання
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Банк Англії показав дизайн банкноти з портретом короля Чарльза ІІІ

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Банк Англії показав, який вигляд матимуть банкноти з портретом короля Чарльза III, який уперше з'явиться на банкнотах у Великій Британії.

Згідно з повідомленням Банку Англії, банкноти 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів мають надійти в обіг у середині 2024 року, і в іншому вони не змінилися порівняно з дизайном, який використовувався для покійної королеви Єлизавети II.

Чарльз також є другим монархом — і першим королем — зображеним на банкноті Банку Англії після його матері, яка вперше з'явилася на банкноті 1960 року.

Усі полімерні банкноти з портретом королеви Єлизавети II залишаються законним платіжним засобом і населення Великої Британії може продовжувати використовувати їх у звичайному режимі, йдеться у повідомленні Банку Англії. Портрет короля також не зображений на банкнотах Шотландії чи Північної Ірландії.

Раніше ми показували, який вигляд мають монети із зображенням портрета Чарльза, які поступово замінять монети із портретом покійної королеви Єлизавети.

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Дата публікації
Перегляди
42
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