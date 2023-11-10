Банкет з акушерками та сімейний обід: стали відомі плани короля Чарльза на 75-річний ювілей

Ми вирішили трохи розповісти вам про те, що ж чекає на королівську родину цього дня.

Напередодні свого дня народження у понеділок король Чарльз приєднається до своїх 75-річних колег на спеціальній вечірці у своїй заміській резиденції Хайгроув. Він збереться разом із громадськими захисниками, які, як і він, народилися 1948 року.

Хайгроув Хаус / Фото: Getty Images

Післяобідній чай із танцями під живу музику місцевого рокхору також буде присвячений 75-річчю Національної служби охорони здоров'я та поколінню Віндраш, повідомляє Hello!

Потім у вівторок король та королева офіційно запустять "Продовольчий проєкт для коронації". Натхненний Його Величністю, проєкт Coronation Food Project прагне скоротити розрив між харчовими відходами та потребами у продовольстві у всіх чотирьох країнах Сполученого Королівства, допомагаючи людям та допомагаючи планеті.

Чарльз і Камілла відвідають центр розподілу надлишків продуктів харчування за межами Лондона, де у них буде можливість зустрітися зі співробітниками та волонтерами та дізнатися про те, як харчові відходи можна використовувати на благо суспільства.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король також влаштує прийом у Букінгемському палаці у свій день народження для 400 медсестер та акушерок у рамках святкування цьогорічного 75-річчя Національної служби охорони здоров'я. Хор Національної служби охорони здоров'я збирається виконати пісню-сюрприз на його честь.

Повідомляється, що до Його Величності також приєднаються близькі родичі та друзі на приватній вечері у Clarence House у вівторок увечері. Швидше за все, серед них буде і принц Вільям із принцесою Уельською.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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