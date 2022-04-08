Борсук, вовк та лисиці: волонтери показали, як евакуювали диких тварин

Через повномасштабне вторгнення Росії та постійні обстріли страждають не тільки домашні тварини, а й дикі.

Для українців важливе кожне життя! Організація UAnimals у своєму акаунті в Instagram показала, як волонтери евакуювали диких звірів із "Притулку для диких тварин" Наталії Попової за кордон.

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"У безпеці наразі опинились борсук, вовк та 6 лисиць. Кожна евакуація - це складний процес з точки зору логістики, пошуку водіїв, пошуку ночівлі та ще багатьох нюансів. Немає ніяких алгоритмів і готових рішень. Є тільки люди, у яких горять очі та палають серця. Саме ці люди, наші волонтери, з нашою допомогою і евакуюють тварин", — йдеться у підписі до знімків.

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