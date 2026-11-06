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Батька Меган Маркл заарештували за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії
Чоловіка підозрюють у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми, які нібито знайшли в його будинках на Філіппінах і в Мексиці.
ФБР заарештувало батька герцогині Сассекської — 82-річного Томаса Маркла — в американському штаті Флорида за підозрою у зберіганні дитячої порнографії, яку нібито виявили в його будинку на Філіппінах та в орендованому складському приміщенні в Мексиці. Про це в п’ятницю повідомили джерела видання The Post.
Чоловіка затримали в будинку для літніх людей, де він наразі мешкає та проходить відновлення після операції з ампутації ноги, яку йому провели у грудні 2025 року. За інформацією The Sun, до закладу прибули понад десяток агентів у цивільному одязі на автомобілях без розпізнавальних знаків. На місце також приїхала карета швидкої допомоги, щоб доправити Маркла-старшого, який пересувається на інвалідному візку. Перед тим, як його супроводили до автомобіля швидкої допомоги та відвезли, на нього наділи кайданки.
Зображення, які нібито знайшли на Філіппінах, виявив його син Томас Маркл-молодший, який переглядав речі батька в пошуках мобільного телефона. Син повідомив про це правоохоронців у липні після того, як знайшов у помешканні «неймовірну кількість матеріалів», які нібито були заховані серед сімейних пам’ятних речей. Він також зв’язався зі слідчими ФБР, які попросили надати контактні дані правоохоронців на Філіппінах, а також повідомив про моторошні знахідки до Національного центру з питань зниклих та експлуатованих дітей США.
Серед вилучених поліцією матеріалів на Філіппінах після розслідування було 7500 зображень неповнолітніх дітей на пристроях, які нібито належать Марклу-старшому. Міністр внутрішніх справ Філіппін Хуаніто Віктор Ремулла розповів, що деяким дітям на зображеннях було лише десять років.
Тривожні матеріали дитячої порнографії нібито також було виявлено в орендованому Томасом-старшим складському приміщенні в Мексиці. Daily Mail зробила це моторошне відкриття і повідомила про нього ФБР після того, як отримала доступ до цього приміщення поблизу колишнього будинку Маркла-старшого в Росаріто-Біч у Мексиці. Він припинив сплачувати оренду, через що склад став доступним для перевірки. У сховку нібито знайшли книжки про педофілію та журнали з зображеннями сексуального насильства над дітьми.
«Я глибоко засмучена новинами, які стали відомі протягом останніх 24 годин. Мої думки з усіма дітьми, які могли постраждати», — заявила Меган у коментарі The Post.
Томас Маркл-старший категорично заперечує, що зберігав подібні зображення, називаючи звинувачення «хворобливою брехнею».