Батька Меган Маркл заарештували за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії

Томас Маркл / © Getty Images

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ФБР заарештувало батька герцогині Сассекської — 82-річного Томаса Маркла — в американському штаті Флорида за підозрою у зберіганні дитячої порнографії, яку нібито виявили в його будинку на Філіппінах та в орендованому складському приміщенні в Мексиці. Про це в п’ятницю повідомили джерела видання The Post.

Чоловіка затримали в будинку для літніх людей, де він наразі мешкає та проходить відновлення після операції з ампутації ноги, яку йому провели у грудні 2025 року. За інформацією The Sun, до закладу прибули понад десяток агентів у цивільному одязі на автомобілях без розпізнавальних знаків. На місце також приїхала карета швидкої допомоги, щоб доправити Маркла-старшого, який пересувається на інвалідному візку. Перед тим, як його супроводили до автомобіля швидкої допомоги та відвезли, на нього наділи кайданки.

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Томас Маркл / © Getty Images

Зображення, які нібито знайшли на Філіппінах, виявив його син Томас Маркл-молодший, який переглядав речі батька в пошуках мобільного телефона. Син повідомив про це правоохоронців у липні після того, як знайшов у помешканні «неймовірну кількість матеріалів», які нібито були заховані серед сімейних пам’ятних речей. Він також зв’язався зі слідчими ФБР, які попросили надати контактні дані правоохоронців на Філіппінах, а також повідомив про моторошні знахідки до Національного центру з питань зниклих та експлуатованих дітей США.

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Серед вилучених поліцією матеріалів на Філіппінах після розслідування було 7500 зображень неповнолітніх дітей на пристроях, які нібито належать Марклу-старшому. Міністр внутрішніх справ Філіппін Хуаніто Віктор Ремулла розповів, що деяким дітям на зображеннях було лише десять років.

Тривожні матеріали дитячої порнографії нібито також було виявлено в орендованому Томасом-старшим складському приміщенні в Мексиці. Daily Mail зробила це моторошне відкриття і повідомила про нього ФБР після того, як отримала доступ до цього приміщення поблизу колишнього будинку Маркла-старшого в Росаріто-Біч у Мексиці. Він припинив сплачувати оренду, через що склад став доступним для перевірки. У сховку нібито знайшли книжки про педофілію та журнали з зображеннями сексуального насильства над дітьми.

«Я глибоко засмучена новинами, які стали відомі протягом останніх 24 годин. Мої думки з усіма дітьми, які могли постраждати», — заявила Меган у коментарі The Post.

Меган Маркл / © Getty Images

Томас Маркл-старший категорично заперечує, що зберігав подібні зображення, називаючи звинувачення «хворобливою брехнею».

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