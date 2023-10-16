Батьки принцеси Кейт опинилися в епіцентрі гучного скандалу

Керол і Майкл Міддлтони відкрили магазин Party Pieces більше тридцяти років тому 1987 року, компанія стала успішною, і завдяки цьому подружжя спромоглося дати хорошу освіту своїм трьом дітям.

Однак під час пандемії коронавірусу, коли вечірки й дитячі свята були під забороною, у бізнесі почалися проблеми. Міддлтони взяли кредит, але це не допомогло їм вирішити їх. Влітку батьки Кейт продали компанію шотландському підприємцеві, який володіє, серед іншого, бізнесом із виробництва морозива — Джеймсу Сінклеру.

Керол і Майкл Міддлтони / Фото: Getty Images

Але на цьому історія не закінчилася. Стало відомо, що проти батьків принцеси Уельської запустили агресивну рекламну кампанію. В їхньому рідному селищі Баклбері, де мешкає родина, були поширені жорстокі плакати, на яких повідомлялося, що деякі постачальники незадоволені тим, що їм усе ще заборгували гроші після закриття Party Pieces, пише express. Сусіди Міддлтонів бачили, як їхній син Джеймс, який також живе неподалік, сам зривав ці плакати, розклеєні в селі. Такі самі плакати були розклеєні і в сусідньому селі Яттендон у Вест-Берку.

"Керол і Майкл неймовірно популярні. Всі жахаються від цих плакатів. Несправедливо робити це в їхньому рідному селі, всього за кілька кілометрів від того місця, де вони живуть. Їхній син Джеймс живе неподалік, як і Піппа, яка нещодавно переїхала туди зі своєю родиною, тому їм усім доведеться мати з цим справу", — кажуть сусіди.

Керол Міддлтон із донькою Кейт / Фото: Getty Images

Друг сім'ї, ім'я якого залишається невідомим, розповів, що Керол Міддлтон неймовірно засмутилася через те, що бізнес довелося продати. Адже це дітище її життя. Згідно з проведеною угодою з продажу бізнесу залишається невідомим, чи винні Міддлтони гроші постачальникам або ж з боргами розплачуватиметься новий власник. Однак ситуація не з приємних, оскільки сім'я має тісний зв'язок із королем Чарльзом III і такі скандали їм ні до чого.

Керол і Майкл Міддлтони / Фото: Associated Press

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