Батьки стурбовані: королева Летиція та король Філіп VI посилюють охорону для доньки Леонор

Від моменту свого народження принцеса Леонор – спадкоємиця іспанського трону – перебувала під наглядом служби безпеки, що займається її захистом, і досі її батьки не турбувалися з цього приводу.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Але зараз 18-річній принцесі практично неможливо заборонити знімати на фото або відео моменти її особистого життя, повідомляють іспанські ЗМІ. Усвідомлюючи важливу роль, яку принцеса відіграє, король і королева намагаються збалансувати королівські обов'язки для того, щоб їхні доньки – Леонор і Софія – могли якомога нормально проводити свій особистий час.

Принцеса Леонор та принцеса Софія / Фото: Getty Images

Як пише royalfamily.news, принцесу Астурійську часто можна побачити на прогулянках у місті Сарагоса, де знаходиться військова академія в якій зараз навчається Леонор. А нещодавно перед великодніми канікулами разом із друзями принцеса відвідувала нічний клуб і не намагалася залишитись непоміченою, а просто веселилася з друзями. Приїхавши, вона одразу ж приєдналася до натовпу на танцполі, без будь-яких зарезервованих чи VIP-зон. Кажуть, дівчина увійшла до зали у темних окулярах, але незабаром одягла їх на голову і вирушила танцювати. Її безпеку контролювали чотири охоронці, але публіка могла робити фото Леонор у цей момент.

Принцеса Леонор та її батько король Філіпп VI у військовій академії / Фото: Getty Images

Зіткнувшись із цією новою реальністю, королівський двір посилив безпеку принцеси, щоб запобігти розповсюдженню фотографій, які можуть поставити під загрозу репутацію спадкоємиці престолу. А її батьки Філіп та Летиція серйозно стурбовані нічними прогулянками доньки. Хоча, як стверджують наближені до палацу джерела, жодних сварок між ними не було, але король Філіп VI поспілкувався з дочкою на цю тему.

Принцеса Леонор та її мати королева Летиція / Фото: Getty Images

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