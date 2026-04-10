ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Батько Едоардо Мапеллі-Моцці висловився про шлюби сина з принцесою Беатріс

Чутки про проблеми у шлюбі принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці ходять уже тривалий час.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Йоркська одружена з італійським аристократом від 2020 року і разом вони виховують двох дочок – Сієнну та Афіну. Своє сімейне життя пара зазвичай тримає подалі від цікавих очей публіки і зараз не коментує чутки, що виникли на тлі арешту батька Беатріс – колишнього принца Ендрю.

Проте батько Едоардо – Александр Мапеллі-Моцці – зробив рідкісну та напрочуд двозначну заяву про пару. До 74-річного чоловіка звернулися журналісти з приводу чуток про проблеми у шлюбі його сина, на що італійський аристократ дав досить ухильну відповідь, ясно давши зрозуміти, що не має наміру вплутуватися в ці чутки.

"У мене багато думок, але я не збираюся про них говорити", - заявив він Daily Mail, додавши: "Це не моя справа, вам слід поговорити про це з моїм сином".

Нагадаємо, минулого місяця принцесу Беатріс та її чоловіка Едоардо бачили біля суші-бару Eel Sushi Bar у Ноттінг-Гіллі.

А ще раніше бабуся сина Едоардо Мапеллі-Моцці від його попередніх стосунків висловилася про його шлюб із принцесою Беатріс.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie