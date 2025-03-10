Батько Меган Маркл знову розкритикував дочку: що він сказав цього разу

Томас Маркл зізнався, що ще не дивився новий серіал своєї дочки на Netflix "З любов'ю, Меган", але вже розкритикував її роботу.

Томас, який раніше заявляв, що має намір виїхати з Мексики до Південно-Східної Азії, знову з'явився у публічному просторі із коментарями на адресу роботи його дочки.

Очевидно, його запитали про те, чи дивився він нове шоу Меган, на що Маркл відповів, що шоу не дивився, але розкритикував дочку.

"На жаль, Меган ніколи не була справжньою. Їй доводиться про все думати. Вона не спонтанна".

Томас описав свою дочку, герцогиню Сассекську, як "несправжню" і вказав на її "заздалегідь сплановані вирази".

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Шоу Меган вийшло на Netflix 4 березня. Воно складається із восьми епізодів, і вже продовжено на другий сезон.



У розмові з Daily Mail Маркл сказав: "Все, що вона говорить, заздалегідь сплановано і відрепетировано. Це змушує мене сміятися, тому що я знаю всі її погляди і вирази. Я знаю, коли вона прикидається перед камерами. Вона так намагається бути ідеальною, що напружується кожен раз, коли на неї спрямована камера. "Можливо, якось я сяду і подивлюся його, але я не впевнений".

Меган Маркл, фото: Netflix

Раніше Томас Маркл публічно прокоментував особисте життя Меган, заявивши, що вона зробила велику помилку, коли розлучилася зі своїм першим чоловіком.

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