Батько Меган Маркл зробив гучну заяву: що він сказав

Від 2018 року Томас не спілкується зі своєю дочкою Меган і ніколи не бачив своїх онуків – принца Арчі та принцесу Лілібет. А нещодавно в новому інтерв'ю пан Маркл заявив, що хоче переїхати з Росаріто (Мексика), де він зараз проживає, до Південно-Східної Азії, щоб провести останні роки життя з "добрішими" людьми.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В інтерв'ю виданню Mail on Sunday він сказав:

"Я йду від політики Штатів, яка мене розчаровує. У 80 років настав час вирушити кудись, де люди прекрасні, і я зможу насолоджуватися більш тихим і дружнім життям. У Південно-Східній Азії хороше медичне обслуговування, можна жити порівняно недорого, люди добрі і поважають людей похилого віку, а їжа здорова. Здебільшого я просто хочу спокою. У 80 років ніхто з нас не знає скільки нам залишилося. Я хочу, щоб весь час, що залишився, я провів у спокої, без жахливої ​​драми останніх років", - заявив Маркл.

Нагадаємо, за останні десять років Томас переніс два серцеві напади та інсульт. Зараз він живе в Мексиці. В інтерв'ю виданню чоловік підтвердив, що він ще не зустрічався зі своїм зятем принцом Гаррі та онуками Арчі та Лілібет, а також сказав, що швидше за все ніколи цього не зробить. При цьому сказав, що любить усіх своїх дітей та його двері завжди для них відчинені.

"Я не тікаю. Я вирушаю на пошуки більш позитивного життя. Щодня я бачу щось про Меган. Цього тижня це було нове телешоу. Я не бажаю їй зла. Моя мрія — якось зібрати всю свою сім'ю разом, як "нормальну сім'ю".

Меган Маркл у тизері свого шоу на Netflix / Фото: Instagram Меган Маркл

Заглядаючи вперед, він зізнався, що тепер хоче досліджувати інші місця разом зі своїм сином та єдинокровним братом Меган, Томасом Марклом-молодшим. "Я не знаю, де я опинюся, але настав час рухатися далі і знайти місце, де я зможу жити серед добрих людей і насолоджуватися часом, що залишився мені".

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