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Батько Меган Маркл може провести залишок свого життя у в'язниці
Йому висунуто звинувачення за двома пунктами у зберіганні матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми. Внаслідок цього батькові Меган Маркл загрожує до 40 років в'язниці, якщо він отримає максимальний термін.
Рішення, оголошене у вівторок, 24 листопада, є подальшим розслідуванням, що почалося кілька тижнів тому. Згідно з заявою, опублікованою прокуратурою Центрального округу Каліфорнії, кожне з двох звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, що становить чотири десятиліття. Томас Маркл залишається під вартою у федеральній в'язниці і має постати перед судом у Лос-Анджелесі найближчими тижнями.
Звинувачення пов'язане з передбачуваним зберіганням 35-мм фотонегативів із зображеннями дітей віком до дванадцяти років. Слідчі стверджують, що Маркл свідомо зберігав ці матеріали, які перебували у двох орендованих ним складських приміщеннях у Лос-Анджелесі від 2008 року. Під час санкціонованих судом обшуків агенти ФБР вилучили близько 78 предметів, включаючи слайди, негативи та книжки.
Документація також включає інформацію про існування аналогічних зображень на Філіппінах, країні, де раніше проживав батько Меган та інших зображень, походження яких з'ясовується, пише vanitatis.
Томаса Маркла заарештували 6 листопада у Флориді, де він проживав у будинку для людей похилого віку після того, як у нього виникли різні проблеми зі здоров'ям. Спочатку його звільнили за певних умов, включаючи зобов'язання носити електронний браслет для стеження. Він був заарештований знову після спроби зняти пристрій і відтоді залишається у в'язниці, доки вирішуються питання його переведення до Каліфорнії.