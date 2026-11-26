Томас Маркл / © Getty Images

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Рішення, оголошене у вівторок, 24 листопада, є подальшим розслідуванням, що почалося кілька тижнів тому. Згідно з заявою, опублікованою прокуратурою Центрального округу Каліфорнії, кожне з двох звинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі, що становить чотири десятиліття. Томас Маркл залишається під вартою у федеральній в'язниці і має постати перед судом у Лос-Анджелесі найближчими тижнями.

Звинувачення пов'язане з передбачуваним зберіганням 35-мм фотонегативів із зображеннями дітей віком до дванадцяти років. Слідчі стверджують, що Маркл свідомо зберігав ці матеріали, які перебували у двох орендованих ним складських приміщеннях у Лос-Анджелесі від 2008 року. Під час санкціонованих судом обшуків агенти ФБР вилучили близько 78 предметів, включаючи слайди, негативи та книжки.

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Томас Маркл / © Getty Images

Документація також включає інформацію про існування аналогічних зображень на Філіппінах, країні, де раніше проживав батько Меган та інших зображень, походження яких з'ясовується, пише vanitatis.

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Томаса Маркла заарештували 6 листопада у Флориді, де він проживав у будинку для людей похилого віку після того, як у нього виникли різні проблеми зі здоров'ям. Спочатку його звільнили за певних умов, включаючи зобов'язання носити електронний браслет для стеження. Він був заарештований знову після спроби зняти пристрій і відтоді залишається у в'язниці, доки вирішуються питання його переведення до Каліфорнії.

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