Батько Меган Маркл самовільно зняв електронний браслет і його знову заарештували

Томас Маркл / © Getty Images

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За даними федеральних прокурорів, Томас Маркл-старший, батько Меган Маркл, зрізав електронний браслет за кілька днів після арешту за звинуваченням у зберіганні дитячої порнографії.

Перший помічник прокурора США Білл Ессайлі заявив у повідомленні на X, що батька герцогині Сассекської було заарештовано невдовзі після того, як, ймовірно, відключили монітор.

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Томас Маркл / © Getty Images

"Його судове засідання було призначене на вівторок, 10 листопада, о 14:30 за східним часом", - повідомив представник Міністерства юстиції виданню People. "Сьогодні о 1:45 ранку за східним часом він зняв електронний браслет".

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Згодом суддя скасував попереднє рішення, про те, що Томаса-старшого відпустили додому.

Після висунення звинувачення пану Марклу в п'ятницю він був звільнений, але з умовою носіння електронного браслета, повідомляє Associated Press.

"Умови звільнення - це ухвали суду, а не рекомендації", - написав Ессайлі у своєму повідомленні. «Ми просимо суд скасувати його звільнення та залишити його під вартою до суду, і ми продовжимо переслідування у цій справі повною мірою відповідно до закону».

Томас Маркл / © Getty Images

Нагадаємо, 6 листопада Томас-старший був спочатку заарештований у Флориді і звинувачений за одним пунктом звинувачення у зберіганні дитячої порнографії. Обвинувачення висунули у федеральному суді Центрального округу Каліфорнії. Томаса-старшого звинувачують у зберіганні «фотографій сексуального характеру, на яких його зображено з дівчатами до статевого дозрівання, у двох орендованих ним складських приміщеннях у районі Лос-Анджелеса, які він знімав майже два десятиліття».

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Його донька Меган Маркл раніше коментувала інцидент, а вчора під час поїздки до Брюсселя скасувала свій виступ на публіці через ситуацію з батьком.

Меган Маркл у Брюсселі / © Getty Images

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