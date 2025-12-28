ТСН у соціальних мережах

Батько Меган Маркл зробив заяву про своє здоров’я: що він сказав

81-річний чоловік, якому нещодавно ампутували ногу, заявив, що щодня проходить фізіотерапію, відновлюючись після операції.

Меган із батьком Томасом

Батько герцогині Сассекської, з яким вона не підтримує стосунків, опублікував коротке повідомлення про стан здоров’я. 81-річний чоловік, який відновлюється в лікарні на Філіппінах після ампутації ноги, сказав, що має «багато приводів для радості» на це Різдво.

Як пише газета Mail on Sunday, містер Маркл починає заново вчитися ходити і чекає на встановлення протеза. Раніше цього місяця йому ампутували ліву ногу нижче коліна через тромб, який порушив кровообіг у стопі. Містер Маркл подякував людям «з усього світу», які бажали йому якнайшвидшого одужання, і поділився подробицями свого відновлення.

«Я щодня проходжу фізіотерапію і навіть зміг сидіти на краю ліжка і встати на ногу, що залишилася, за допомогою медсестри і ходунків. То справді був чудовий різдвяний подарунок. Попереду ще довгий шлях, але я дуже вдячний чудовим лікарям та медсестрам, які так добре про мене піклуються».

Наразі Томаса переведено до реабілітаційного відділення лікарні в Себу для подальшого відновлення, де він проведе наступні три місяці.

Він переїхав до міста разом зі зведеним братом Меган, Томом-молодшим, на початку цього року. Том-молодший відсвяткував Різдво зі своїм батьком біля його ліжка.

Томас Маркл-молодший / © Getty Images

Нагадаємо, Меган зв’язувалась з батьком після того, як дізналася про його проблему. Прессекретарка герцогині підтвердила, що Меган зв’язалася з містером Марклом через лист після його операції. Посварилися батько та донька через те, що Томас відмовився вести доньку до вівтаря і знявся у кількох підставних фотосесіях папараці, за які йому заплатили напередодні весілля його дочки. Меган і Гаррі не пробачили йому цієї помилки і казали, що просили Томаса так не чинити.

Меган Маркл / © Getty Images

