Батькові – 101 рік, дружина – суддя і семеро онуків: що відомо про сім'ю нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Політик завжди тримав своє особисте життя подалі від преси.
У Німеччині на виборах до німецького Бундестагу перемогла правоцентристська партія Християнсько-демократичного союзу, лідером якої є 69-річний Фрідріх Мерц. Це означає, що він стане наступним канцлером.
Із цієї нагоди пропонуємо дізнатися, що ж відомо про сім'ю Мерца, його дружину і дітей.
Дружина Фрідріха Мерца
Фрідріх Мерц своє особисте життя завжди тримав подалі від громадськості.
У 1981 році він одружився з донька юриста з Саарланду – Шарлоттою Ґасс. За рік до того вони познайомилися на студентській вечірці в Бонні, де вивчали право.
Як сказала Шарлотта в інтерв'ю газеті Bild, для неї це було кохання з першого погляду.
"Йому знадобилося трішки більше часу", – згадувала вона.
У їхньому шлюбі народилося троє дітей: дві доньки і син. До речі, первісток у них з'явився ще під час навчання, тому виховання дитини вони поєднували з походами на лекції.
64-річна Шарлотта Мерц працює директоркою окружного суду в Арнсберзі. Її сфера компетенції – сімейне право, зокрема спори про опіку та розлучення. Пані Шарлотта заявила пресі, що хоче продовжувати займатися своєю роботою навіть якщо її чоловік стане новим главою уряду.
Пані Мерц має чудове почуття стилю. Найбільше вона любить елегантні та вечірні сукні, які залюбки одягає на світські заходи, супроводжуючи свого чоловіка. Не боїться Шарлотта і яскравих кольорів, які сміливо додає у свої образи.
Діти подружжя Мерців
Старший син подружжя – Філіп – є співзасновником і директором Академії економіки та філософії Thales. До його наукових і викладацьких інтересів входять економічна філософія і корпоративна відповідальність.
Донька Констанція працює хірургинею, її чоловік також лікар. А донька Карола працює адвокаткою у Гамбурзі.
Також у подружжя Мерців є семеро онуків.
Батьки Фрідріха Мерца
Про батьків Фрідріха Мерца інформації небагато. Але відомо, що його батькові (працював суддею в Арнсберзькому регіональному суді) – 101 рік, а матері – 96. Вони живуть у будинку престарілих у Брілоні. Вона завжди спостерігають за сином по телевізору.
"Коли моя мама бачить мене по телевізору чи на фото, вона потім телефонує і говорить: "Ти міг би сидіти або стояти там рівніше", "Ти міг би мати тут більш доброзичливіший вигляд", – розповів якось Мерц виданню Bild.
У батьків було четверо дітей. Молодша сестра Фрідріха загинула у ДТП у віці 21 року. А молодший брат помер від розсіяного склерозу, не доживши до 50 років.
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