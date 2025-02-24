Батькові – 101 рік, дружина – суддя і семеро онуків: що відомо про сім'ю нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Політик завжди тримав своє особисте життя подалі від преси.

У Німеччині на виборах до німецького Бундестагу перемогла правоцентристська партія Християнсько-демократичного союзу, лідером якої є 69-річний Фрідріх Мерц. Це означає, що він стане наступним канцлером.

Із цієї нагоди пропонуємо дізнатися, що ж відомо про сім'ю Мерца, його дружину і дітей.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2024 рік / Фото: Getty Images

Дружина Фрідріха Мерца

Фрідріх Мерц своє особисте життя завжди тримав подалі від громадськості.

У 1981 році він одружився з донька юриста з Саарланду – Шарлоттою Ґасс. За рік до того вони познайомилися на студентській вечірці в Бонні, де вивчали право.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2000 рік / Фото: Associated Press

Як сказала Шарлотта в інтерв'ю газеті Bild, для неї це було кохання з першого погляду.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2000 рік / Фото: Getty Images

"Йому знадобилося трішки більше часу", – згадувала вона.

У їхньому шлюбі народилося троє дітей: дві доньки і син. До речі, первісток у них з'явився ще під час навчання, тому виховання дитини вони поєднували з походами на лекції.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2005 / Фото: Getty Images

64-річна Шарлотта Мерц працює директоркою окружного суду в Арнсберзі. Її сфера компетенції – сімейне право, зокрема спори про опіку та розлучення. Пані Шарлотта заявила пресі, що хоче продовжувати займатися своєю роботою навіть якщо її чоловік стане новим главою уряду.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2002 рік / Фото: Associated Press

Пані Мерц має чудове почуття стилю. Найбільше вона любить елегантні та вечірні сукні, які залюбки одягає на світські заходи, супроводжуючи свого чоловіка. Не боїться Шарлотта і яскравих кольорів, які сміливо додає у свої образи.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2024 рік / Фото: Getty Images

Діти подружжя Мерців

Старший син подружжя – Філіп – є співзасновником і директором Академії економіки та філософії Thales. До його наукових і викладацьких інтересів входять економічна філософія і корпоративна відповідальність.

Донька Констанція працює хірургинею, її чоловік також лікар. А донька Карола працює адвокаткою у Гамбурзі.

Також у подружжя Мерців є семеро онуків.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2020 рік / Фото: Getty Images

Батьки Фрідріха Мерца

Про батьків Фрідріха Мерца інформації небагато. Але відомо, що його батькові (працював суддею в Арнсберзькому регіональному суді) – 101 рік, а матері – 96. Вони живуть у будинку престарілих у Брілоні. Вона завжди спостерігають за сином по телевізору.

"Коли моя мама бачить мене по телевізору чи на фото, вона потім телефонує і говорить: "Ти міг би сидіти або стояти там рівніше", "Ти міг би мати тут більш доброзичливіший вигляд", – розповів якось Мерц виданню Bild.

У батьків було четверо дітей. Молодша сестра Фрідріха загинула у ДТП у віці 21 року. А молодший брат помер від розсіяного склерозу, не доживши до 50 років.

Фрідріх і Шарлотта Мерци, 2022 рік / Фото: Getty Images

Читайте також: