Баварський принц Людвіг та принцеса Софі-Олександра чекають на первістка

Королівська наречена, яка потрапила до заголовків газет через те, що знепритомніла на весіллі, вагітна первістком.

Німецька газета Augsburger Allgemeine першою повідомила цю новину у вівторок, заявивши, що 35-річна принцеса Софі натякнула на вагітність під час неojдавньої промови в Ландсберзі про цілі ООН у сфері сталого розвитку. За даними видання, Софі сказала, що не зможе взяти участь у збиранні коштів свого чоловіка на "Марш лева" у вересні, бо наближається термін її пологів.

Людвіг, принц Баварії, та його дружина Софі-Олександра / Фото: Getty Images

Нагадаємо, їхня церемонія вінчання відбулася у старовинній церкві Святого Каєтану у Мюнхені. Наречена була в елегантній мереживній сукні від Reem Acra, зшитій на замовлення та у фаті від українського бренду WONÁ Concept.

Людвіг, принц Баварії, та його дружина Софі-Олександра / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд мала королева Ранія під час однієї зі своїх чотирьох вагітностей.

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