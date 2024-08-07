Баварський принц Людвіг та принцеса Софі-Олександра стали батьками

Баварський принц Людвіг та принцеса Софі-Олександра в березні 2024 року оголосили, що чекають на первістка.

І ось стало відомо, що принц та принцеса Баварські стали батьками. Королівська пара вітала свою першу дитину, 6 серпня, у Мюнхені. Це хлопчик, якого назвали принц Рупрехт Теодор Марія.

"Принцеса Софі та принц Людвіг Баварські щасливі з приводу народження первістка. Принц Рупрехт Теодор Марія народився 6 серпня 2024 року в Мюнхені. Мати і дитина почуваються чудово, і молода сім'я зараз насолоджується своїми першими днями разом", — йдеться в підписі під фотографією в Instagram.

Ім'я Рупрехт має німецьке походження і означає "яскрава слава", згідно з The Bump. А також має сімейне коріння — Рупрехт також був ім'ям останнього кронпринца Баварії.

Нагадаємо, пара одружилася у травні 2023 року. Церемонія вінчання відбулася у старовинній церкві Святого Каєтану у Мюнхені. Наречена була в елегантній мереживній сукні від Reem Acra, зшитій на замовлення та у фаті від українського бренду WONÁ Concept.

Людвіг, принц Баварії, та його дружина Софі-Олександра / Фото: Getty Images

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