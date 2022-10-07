Байдени на світському заході: президент у смокінгу, перша леді – у мінісукні з пір'ям

Подружжя Байденів в елегантних образах побували на церемонії Phoenix Awards у Вашингтоні.
Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали церемонію вручення нагород Phoenix Awards, який провів Фонд афроамериканців Конгресу.
Там лідер країни виступив з промовою. Він постав у класичному смокінгу, білій сорочці із золотими ґудзиками і чорному метелику. Йому дуже пасує такий образ.
Перша леді мала елегантний вигляд у чорній мінісукні з пір'ям на подолі та манжетах від бренду Karen Millen. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі Джилл і підкреслювало її гарні ноги.
На офіційному сайті бренду вартість такої сукні становить 411 доларів.
Свій образ дружина президента доповнила гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і елегантними сережками.
На церемонії була також і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка сяяла у чорній сукні з паєтками.
Нагадаємо, нещодавно Джилл у сукні з мандаринами і помаранчевих еспадрильях відвідала Пуерто-Ріко.
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