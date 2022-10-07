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Байдени на світському заході: президент у смокінгу, перша леді – у мінісукні з пір'ям

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Байдени на світському заході: президент у смокінгу, перша леді – у мінісукні з пір'ям

Фото: Associated Press

Подружжя Байденів в елегантних образах побували на церемонії Phoenix Awards у Вашингтоні.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали церемонію вручення нагород Phoenix Awards, який провів Фонд афроамериканців Конгресу. 

© Associated Press
Фото: Associated Press

Там лідер країни виступив з промовою. Він постав у класичному смокінгу, білій сорочці із золотими ґудзиками і чорному метелику. Йому дуже пасує такий образ.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Перша леді мала елегантний вигляд у чорній мінісукні з пір'ям на подолі та манжетах від бренду Karen Millen. Вбрання чудово сиділо на стрункій фігурі Джилл і підкреслювало її гарні ноги.

© Associated Press
Фото: Associated Press

На офіційному сайті бренду вартість такої сукні становить 411 доларів.

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Свій образ дружина президента доповнила гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і елегантними сережками.

© Associated Press
Фото: Associated Press

На церемонії була також і віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка сяяла у чорній сукні з паєтками.

Нагадаємо, нещодавно Джилл у сукні з мандаринами і помаранчевих еспадрильях відвідала Пуерто-Ріко.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1647
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