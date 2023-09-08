Байдени, Зеленські і Макрони: щасливі президентські подружжя

Цьогоріч публічний простір сколихнули новини про розлучення двох політичних лідерів – прем'єр-міністерки Фінляндії і прем'єр-міністра Канади.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін розлучається зі своїм чоловіком – колишнім спортсменом і підприємцем Маркусом Райкконеном – після 19 років спільного життя.

А прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і його дружина Софі Грегуар Трюдо розлучаються після 18 років шлюбу.

Та серед політичних пар є щасливі подружжя, які на власному прикладі демонструють, що будь-які життєві випробування не можуть загасити справжнє кохання.

Пропонуємо згадати найміцніші президентські пари, які вже довгий час разом. Вони донині продовжують ходити за руки і проявляти одне до одного теплі і щирі почуття.

Джо і Джилл Байдени

Студентка коледжу Джилл Джейкобс познайомилася із Джо Байденом у 1975 році, на той час він був сенатором і був старший від неї на 9 років. Вони пішли на побачення наосліп до кінотеатру, яке для них організував брат Джо – Френк. Байден бачив світлину Джилл раніше у місцевій рекламі.

Байден освідчувався Джилл 5 разів, перш ніж вона прийняла його пропозицію. Одружилися вони у 1977 році у каплиці при ООН у Нью-Йорку.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

До знайомства з майбутнім президентом США Джилл була у шлюбі за футболістом коледжу Біллом Стівенсоном. Після 4 років подружнього життя вони розлучилися.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо також був одружений. У 1972 році його перша дружина і донька загинули в автокатастрофі. Байден залишився вдівцем із двома маленькими синами – Байденом Бо і Гантером. Джилл виховувала синів Байдена, які називали її мамою. А в 1981 році у Джо і Джилл народилася їхня спільна донька Ешлі. Подружжя Байденів уже 46 років разом.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські

Нещодавно, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська відсвяткували 20-ту річницю подружнього життя, яку у народі називають "порцеляновою".

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена познайомилися в школі, зустрічалися 8 років і у 2003 році зіграли весілля. У них є двоє дітей – 19-річна донька Олександра і 10-річний син Кирило.

Попри випробування війною (вони наразі не живуть разом, не мають можливості часто бачитися), подружжя залишається однією із найміцніших відомих на весь світ пар.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Еммануель і Бріжит Макрони

Про шлюб президента Франції Еммануеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон можна з упевненістю сказати, що він укладений на небесах. Бріжит старша від Еманнуеля на 24 роки, але це не завадило їм полюбити одне одного до нестями і побудувати міцні стосунки.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Вони познайомилися у 1992 році, коли Еммануелю було 15 років. Тоді 39-річна Бріжит Озьєр була його вчителькою французької і керівницею театрального гуртка, який він відвідував. Вона була одруженою і мала трьох дітей. Через два роки Макрон освідчився їй, але Бріжит не сприйняла пропозицію всерйоз. Але згодом Бріжит розлучилася з чоловіком і у 2007 році вона вийшла заміж за майбутнього президента. У подружжя немає спільних дітей.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

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