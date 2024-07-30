Бажані гості: стало відомо, кого король Чарльз запросив на канікули до Балморалу

Зара та Майк Тіндалли, які сьогодні святкують тринадцяту річницю весілля, можуть відмовитися від запрошення короля Чарльза III провести частину літа у шотландському Балморалі.

Що це за резиденція така і чому її так люблять британські монархи, ми вам уже розповідали. Зараз співробітники короля розсилають запрошення членам сім'ї, які монарх хоче побачити у маєтку влітку. Повідомляється, що серед них є Зара та Майк із їхніми трьома дітьми.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Але, як стало відомо Express.co.uk, подружжя навряд чи зможе приїхати, оскільки Зара подала заявку на участь у міжнародних перегонах у Веллінгтоні – заході, який пройде з 24 по 26 серпня у Гемпширі.

Зара Тіндалл та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Зара Тіндал — досвідчена чемпіонка з кінного спорту, яка навіть виграла срібну медаль на літніх Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року, яку їй вручала мати принцеса Анна. У свої 43 роки Тіндал продовжує їздити верхи і брати участь у різних змаганнях, а її чоловік Майк, як колишній регбіст, підтримує дружину в цьому прагненні.

Джерело повідомило журналістам видання, що король Чарльз дуже хоче, щоб Зара та її сім'я приєдналися до нього в останню неділю серпня на святковій службі в церкві Crathie Kirk, але розуміє, що її кінні змагання є надзвичайно важливими для неї.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

"Чарльз сподівається, що Тіндалли зможуть приїхати на тиждень раніше, щоб разом із рештою сім'ї всі могли насолодитися пікніками та прогулянками, запланованими на території маєтку", — йдеться у повідомленні.

Діти Зари та Майка чудово ладнають з дітьми Вільяма та Кейт Уельських, які також будуть у маєтку на канікулах.

Замок Балморал у Шотландії / Фото: Getty Images

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