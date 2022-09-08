BBC скасувало всі програми через звістки про погіршення здоров'я Єлизавети II

8 вересня стало відомо про погіршення здоров'я королеви Єлизавети II, через що близькі члени її сім'ї вирушили до Балморала, де вона зараз перебуває.

У зв'язку з цим британська служба новин BBC призупиняє всі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров'я королеви, повідомляє видання Daily Mail.

Також шапка сайту телекомпанії стала чорною.

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