BBC скасувало всі програми через звістки про погіршення здоров'я Єлизавети II

Канал інформуватиме про стан монархині.
8 вересня стало відомо про погіршення здоров'я королеви Єлизавети II, через що близькі члени її сім'ї вирушили до Балморала, де вона зараз перебуває.
У зв'язку з цим британська служба новин BBC призупиняє всі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров'я королеви, повідомляє видання Daily Mail.
Також шапка сайту телекомпанії стала чорною.
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