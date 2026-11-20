Беатріче Борромео / © Getty Images

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Для святкового заходу італійська журналістка та дружина молодшого сина принцеси Кароліни — П'єра Казірагі, обрала романтичний образ від Модного дому Dior, амбасадоркою якого вона є.

Беатриче вдягла ніжно-рожевий ансамбль, що складається з приталеного жакета і спідниці пудрового кольору, створивши дуже жіночний силует, який вона доповнила ефектним крислатим капелюхом в тон і мініатюрною сумкою ніжно-рожевого відтінку, а також взула в туфлі.

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Беатріче Борромео / © Getty Images

Світле волосся Барромео було зібране в низький гладкий пучок під капелюхом, у вухах були лаконічні сережки-висячки.

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Беатріче Борромео / © Getty Images

Нагадаємо, княгиня Монако Шарлін з'явилася на месі у штанному костюмі молочно-кремового відтінку, а Шарлотта Казірагі — у чорній сукні, прикрашеній квітами від Chanel.

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