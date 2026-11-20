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Беатріче Борромео в пудровому вбранні від Dior відвідала месу на честь Національного дня Монако
Беатріче Борромео відвідала учора із сім'єю святкування Національного дня Монако.
Для святкового заходу італійська журналістка та дружина молодшого сина принцеси Кароліни — П'єра Казірагі, обрала романтичний образ від Модного дому Dior, амбасадоркою якого вона є.
Беатриче вдягла ніжно-рожевий ансамбль, що складається з приталеного жакета і спідниці пудрового кольору, створивши дуже жіночний силует, який вона доповнила ефектним крислатим капелюхом в тон і мініатюрною сумкою ніжно-рожевого відтінку, а також взула в туфлі.
Світле волосся Барромео було зібране в низький гладкий пучок під капелюхом, у вухах були лаконічні сережки-висячки.
Нагадаємо, княгиня Монако Шарлін з'явилася на месі у штанному костюмі молочно-кремового відтінку, а Шарлотта Казірагі — у чорній сукні, прикрашеній квітами від Chanel.