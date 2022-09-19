Беатріс на високих шпильках, а Євгенія з улюбленою сумкою: сестри Йоркські на прощанні з бабусею королевою Єлизаветою II

Сестри Йоркські Беатріс та Євгенія були дуже близькі зі своєю бабусею королевою Єлизаветою II і сьогодні в день її похорону в Лондоні ледве могли стримувати сльози.

Сьогодні вдень сестри прибули до Вестмінстерського абатства, щоб оплакати свою бабусю, королеву Єлизавету II. Євгенію супроводжував чоловік Джек Бруксбенк, а Беатріс — чоловік Едоарло Мапеллі-Моцці.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс була в досить короткій сукні капелюшку-таблетці та туфлях на високих підборах. Волосся Беа було розпущене і накручене локонами, а на обличчі макіяж. Взута принцеса була в туфлі-човники на досить високих шпильках.

Її молодша сестра принцеса Євгенія одягла довге пальто із золотими ґудзиками, а в руках тримала сумку-гармошку від Gabriela Hearst. Модель сумки називається Diana, саме цю сумку Євгенія брала з собою на похорон принца Філіпа, чоловіка королеви. Капелюх у Євгенії був більшим, ніж у сестри і був доповнений вуаллю. Гарний макіяж та золоті сережки у вухах завершували образ.

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські / Фото: Getty Images

Разом із принцесами була їхня мати Сара Фергюсон, колишня дружина принца Ендрю та невістка королеви Єлизавети II. Сара була в короткому жакеті та спідниці і взута в лаковані туфлі зі шкіри крокодила.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Зазначимо, що після розлучення з принцом Ендрю 1996 року герцогиня Йоркська не відвідувала офіційні королівські заходи, і її виключили з сімейних зборів, таких як весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року або весілля принца Гаррі та Меган Маркл 2018-го. Проте Сара продовжувала підтримувати теплі стосунки з королевою.

Сара Йоркська та принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Дочки Сари та Ендрю також були у дуже близьких стосунках із бабусею.

Читайте також: