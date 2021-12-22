Бельгійська королівська родина відвідала різдвяний концерт у палаці

Щороку члени сім'ї збираються на цьому заході разом.

Король Філіп, його дружина королева Матильда і четверо їхніх дітей – принцеса Єлизавета ( спадкоємиця трона ), принц Габріель, принц Еммануель та принцеса Елеонора взяли участь у різдвяному концерті у Королівському палаці у Брюсселі.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

Захід відбувається щороку напередодні Різдва. Цього року 48-річна королева Матильда одягла червону сукню без рукавів, підібравши до неї туфлі-човники в тон, а з прикрас сережки-висячки. Її старша дочка Єлизавета одягла чорну сукню-міді, розшиту дзеркальними камінням, доповнивши вбрання чорними колготами та туфлями-човниками на підборах теж чорного кольору. І у Єлизавети, і у її мами були зроблені красиві та непомітні макіяжі на обличчях.

Король Філіп та принцеса Єлизавета (майбутня королева Бельгії) / Getty Images

Молодша дочка королівської пари одягла синю сукню з рюшами, що мерехтіли і взула лаковані балетки. А сини королівського подружжя були у синіх піджаках, штанах та світлих сорочках, доповнивши свої образи краватками.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

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