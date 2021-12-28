Бельгійська принцеса оголосила про заручини та показала фото з нареченим

Радісні новини прилетіли із бельгійського королівства.
Племінниця короля Бельгії Філіпа – Принцеса Марія-Лаура, ерцгерцогиня Австрійська-Есте – оголосила про свої заручини з британським інвестиційним банкіром Вільямом Ізві.
33-річна дочка принцеси Астрід (сестри короля Філіпа) та її наречений зображені на знімках Ендрю Ферраро. Він поділився цими кадрами на своїй сторінці в Instagram і написав:
"Принцеса Бельгії Марія Лаура і мсьє Вільям Ізві. Грудень 2021 р., Лондон, Велика Британія. Вітаємо принцесу Марію Лауру і мсьє Вільяма Ізві із заручинами. Для мене велика честь сфотографувати їхні портрети з цієї нагоди", — написано у повідомленні.
(гортайте фото праворуч)
На знімках майбутня наречена заскочена у чорній сукні з квітковим принтом і грубих чорних черевиках. Вона демонструє красиву каблучку з діамантом та сапфіром на фото. Весілля відбудеться у другій половині 2022 року, йдеться в опублікованій сьогодні заяві.
Вільям Ізві народився в Парижі в сім'ї британки та франко-марокканця, але більшу частину свого дитинства провів у Лондоні. Для фото пара позувала у зеленому саду. Марія кладе руку на груди свого нареченого та демонструє природний макіяж, доповнений лише парою невеликих сережок.
Принцеса Марія Лаура 7-ма в черзі наслідування бельгійського престолу. Перше місце в лінії спадкування посідає старша дочка короля та королеви Бельгії – принцеса Єлизавета.
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