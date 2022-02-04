Бельгійське королівське подружжя в Омані: два нових розкішних виходи королеви Матильди

У короля та королеви Бельгії триває поїздка до Оману.

Вчора королева Матильда і король Філіп відвідали Велику мечеть султана Кабуса в Маскаті, Оман, на другий день офіційного візиту бельгійської королівської родини до Султанату Оман та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Матильда була одягнена в дуже красиву червону сукню з різноманітними візерунками і була з хусткою-накидкою, а також підібрала до образу маску в тон, золотий клатч та туфлі-човники на підборах. На талії Ії Величності також був золотий пояс.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

Також Матильду та Філіпа вітав султан Омана Хайтам бін Тарік у палаці Аль-Алам. Королю Бельгії вручили Ханджар – традиційний кинджал Омана. На честь королівського подружжя прогримів Національний салют з 21 гармати під час їхнього дводенного візиту на чолі делегації бізнесменів і промисловців.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

На цій зустрічі королева Матильда з'явилася у білій сукні з флористичним принтом та широким поясом на талії. Взула королева червоні туфлі-човники із замші, була в головному уборі в тон, а в руках тримала червоний клатч.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

У день приїзду до Омана Її Величність була одягнена в теракотово-бірюзову сукню, яка чудово гармонувала із золотими прикрасами – сережками та браслетами, а також клатчем у тон та захисною маскою на обличчі.

Королева Матильда та король Філіп / Getty Images

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