Бельгійське королівське подружжя відкрило двері для біженців з України

Король Бельгії Філіп та королева Матильда оголосили, що відчинять свої двері для прийому українських біженців, які рятуються від російського вторгнення.

Королівський палац підтвердив, що пара надасть два будинки, в яких можуть розміститися три сім'ї біженців. Ці будинки розташовані у власності, що належить Королівському пожертвуванню, яке буде перепрофільовано для допомоги нужденним.

Президент Royal Donation Ян Сметс сказав у своїй заяві: "Це приміщення, первинна мета яких полягала в тому, щоб зробити їх доступними для соціальних установ для розміщення людей з низькими доходами, і ця місія добре відповідає тому, чого ми хочемо досягти за допомогою королівської пожертви ", — пише Hello! "

Проте, "з огляду на кризу з біженцями, ми надамо ці будинки для екстреного прийому". Доступні будинки будуть на початку квітня.

Король Філіп та королева Матильда, які одружені з1999 року та виховують чотирьох дітей, уже продемонстрували свою солідарність із тими, хто рятується від російської агресії в Україні.

Бельгійська королівська родина / Getty Images

Буквально минулого тижня вони відвідали тимчасовий притулок, створений для біженців у Брюсселі, а пізніше король здійснив ще один візит до реєстраційного центру для українських біженців.

В останні тижні члени королівської сім'ї у всьому світі продемонстрували свою підтримку Україні. Вчора, наприклад, королева Нідерландів Максима завітала до місця, де тимчасово проживають біженці з України в Нідерландах.

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