Бельгійські монархи показали свою різдвяну листівку

Король Філіп та королева Матильда опублікували два фото з різницею у десять років.

На новій картці короля і королеву знято зі своїми чотирма дорослими дітьми. Матильда одягнена у червоне пальто, у неї класичне укладання та легкий макіяж на обличчі, а у вухах сяють перлинні сережки. Її за талію обіймає чоловік король Філіп, він у темно-синьому костюмі, блакитній сорочці та з краваткою, так само, як і сини пари. Молодша дочка королівської пари одягнена у золотисту сукню, а старша – у топ із принтом та темно-сині штани.

На іншому знімку, зробленому 2013 року, коли король Філіп зійшов на престол. На ньому Матильду та Філіпа зазнімковано зі своїми ще зовсім юними дітьми.

"Це десята фотографія королівської родини від моменту сходження на престол. Хто пам'ятає різдвяне фото 2013? Проведіть пальцем, щоб відкрити для себе фотографію!", — йдеться в підписі до двох листівок.

(гортайте фото праворуч)

Раніше, нагадаємо, ми показували вам фото королеви Камілли та короля Чарльза, а також різдвяну листівку принца та принцеси Уельських.

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