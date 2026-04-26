Бельгійська королівська родина поділилася важливою новиною про спадкову принцесу Єлизавету
Майбутня королева Бельгії завершила навчання у Гарварді та планує отримати диплом.
Принцеса Єлизавета здобула ступінь магістра в галузі державної політики після закінчення бакалаврату в Оксфорді.
Спадкоємиця бельгійського престолу завершила дворічну магістерську програму з державної політики у Гарвардській школі Кеннеді, повідомив бельгійський королівський журналіст Вім Дегандшюттер у соціальних мережах. Раніше вона отримала ступінь бакалавра з історії та політології в Оксфорді.
Принцеса Єлизавета тепер планує відвідати церемонії вручення дипломів у Гарварді 27 та 28 травня у супроводі своїх батьків, короля Філіпа та королеви Матильди.
Нагадаємо, 24-річна принцеса Єлизавета була прийнята до Гарварда 2024 року. Однак її повернення торік опинилося під питанням через заборону президента Дональда Трампа на в'їзд до США іноземних громадян за візою для навчання у Гарварді.
Раніше видання Dehandschutter повідомляло, що принцеса відмовилася від особливих умов, зумовлених її королівським статусом, не бажаючи отримувати преференцій порівняно зі своїми іноземними однокурсниками. Проте федеральний суддя в результаті заблокував заборону, відкривши шлях для повернення принцеси Єлизавети.
В офіційному акаунті бельгійської королівської родини в Instagram було опубліковано кілька фотографій принцеси під час її перебування в кампусі Гарварда. У вересні 2025 року студент Макс Буено сфотографував принцесу та її матір під час їхньої зустрічі там.
У підписі до світлини повідомлялося, що королева Матильда здійснила «короткий візит до Бостона перед 80-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб зустрітися з принцесою Єлизаветою в кампусі Гарварда».