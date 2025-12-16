- Дата публікації
Бельгійська королівська родина представила свою різдвяну листівку вельми незвичайним способом
Бельгійська королівська родина опублікувала своє різдвяне фото 2025 року.
Цього року король Філіп, королева Матильда та четверо їхніх дітей постали на фотографії усі разом. А листівку презентували вельми незвичайним способом — не просто показавши, який вигляд має картка, а зробивши так, що одержувач забирає листівку в конверті з-під дверей, а потім відкриває конверт на тлі зеленої ялинки.
«Різдвяні листівки розіслані! Що ви думаєте про фотографію цього року? 📸🎄», — йдеться у підписі до знімку.
Нагадаємо, раніше ми показували, які листівки цього року обрали члени іспанської королівської родини.
А також якусь сімейну фотокартку презентували княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II, які одні з перших представили різдвяну листівку 2025 року.