Бельгійська королівська родина представила свою різдвяну листівку вельми незвичайним способом

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Цього року король Філіп, королева Матильда та четверо їхніх дітей постали на фотографії усі разом. А листівку презентували вельми незвичайним способом — не просто показавши, який вигляд має картка, а зробивши так, що одержувач забирає листівку в конверті з-під дверей, а потім відкриває конверт на тлі зеленої ялинки.

«Різдвяні листівки розіслані! Що ви думаєте про фотографію цього року? 📸🎄», — йдеться у підписі до знімку.

Нагадаємо, раніше ми показували, які листівки цього року обрали члени іспанської королівської родини.

А також якусь сімейну фотокартку презентували княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II, які одні з перших представили різдвяну листівку 2025 року.