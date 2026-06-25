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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Бельгійська принцеса Елеонора вийшла у світ у розкішних і дорогих сережках

Молодша дочка короля Філіпа та королеви Матильди — принцеса Елеонора — сяяла на державному бенкеті не тільки в тіарі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Елеонора

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Офіційно дебютувавши на державному бенкеті в палаці Лакен на честь візиту імператорського подружжя Японії до Бельгії, принцеса Елеонора продемонструвала вишуканий образ у блідо-рожевій сукні з кейпом від Safiyaa і тіарі з квітковим орнаментом, про яку детально ми вже розповідали.

Також особливу увагу привернули довгі сережки у стилі ардеко, які цього вечора носила принцеса. Відомо, що їх придбали на аукціоні в Іспанії. Сережки прикрашені діамантами загальною вагою близько 2,60 карата, мають геометричний дизайн із рухомим діамантом у центрі, платинову оправу та застібку-пуссет.

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Походження цих прикрас безпосередньо пов'язане з Мадридом, саме з аукціонним домом Segre Auctions, пише журнал vanitatis. Ювелірні вироби були виставлені на аукціон 19 вересня 2024 року і продані за початковою ціною 2600 євро. Тепер їх носить молодша дочка бельгійського королівського подружжя.

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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