Бельгійська принцеса Елеонора вийшла у світ у розкішних і дорогих сережках

Принцеса Елеонора / © Getty Images

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Офіційно дебютувавши на державному бенкеті в палаці Лакен на честь візиту імператорського подружжя Японії до Бельгії, принцеса Елеонора продемонструвала вишуканий образ у блідо-рожевій сукні з кейпом від Safiyaa і тіарі з квітковим орнаментом, про яку детально ми вже розповідали.

Також особливу увагу привернули довгі сережки у стилі ардеко, які цього вечора носила принцеса. Відомо, що їх придбали на аукціоні в Іспанії. Сережки прикрашені діамантами загальною вагою близько 2,60 карата, мають геометричний дизайн із рухомим діамантом у центрі, платинову оправу та застібку-пуссет.

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Походження цих прикрас безпосередньо пов'язане з Мадридом, саме з аукціонним домом Segre Auctions, пише журнал vanitatis. Ювелірні вироби були виставлені на аукціон 19 вересня 2024 року і продані за початковою ціною 2600 євро. Тепер їх носить молодша дочка бельгійського королівського подружжя.

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Принцеса Елеонора / © Getty Images

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