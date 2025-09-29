Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Нещодавно в соцмережах було поширене фото принцеси Єлизавети та Георга Ліхтенштейнського, яке, згідно з чутками, було зроблено цього літа Греції, під час літньої відпустки.

Георг сам опублікував знімок на своїй сторінці в Instagram, а потім видалив. Але фото зберегли пильні шанувальники принцеси і його розповсюдження по мережі вже було не стримати. На знімку дівчина заскочена поруч із хлопцем, одягнена в білу коротку сукню, а її волосся розпущене. Він у білій лляній сорочці та пісочних штанях. Вигляд мають наче пара.

Принцеса Єлизавета та Георг Ліхтенштейнський

Георг Ліхтенштейнський, другий син принца Алоїса і принцеси Софі Ліхтенштейнської, і є третім у черзі на престол, пише vanitatis. Бельгійський королівський палац відмовився коментувати знімок, тож підтвердити чи спростувати роман принцеси Єлизавети журналістам не вдалося.

Втім, такий інтерес до Єлизавети цілком виправданий, адже вона стане першою жінкою, яка зійшла на престол, і людям цікаво знати більше і про її особисте життя.

Поки палац мовчав, молодший брат принцеси — принц Еммануель у своєму закритому акаунті в Instagram написав: «Поважайте приватне життя. Виявляйте співчуття. Все не так вже й складно!». І, звичайно, ці слова не мали б особливого сенсу, якби не ця світлина.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Звичайно, поки що рано говорити про можливі заручини, і це єдине, що підтвердила бельгійська королівська родина. Але незалежно від того, закінчиться історія весіллям чи ні, цей роман ще більше зміцнює зв’язок між двома королівськими сім’ями. До речі, живуть молоді люди в Америці, де принцеса Єлизавета навчається в Гарварді.